El ‘ganadero pobre’ cambia de club y llega a su quinto equipo en primera división

Un nuevo club llegó a la vida deportiva del “ganadero pobre”, quien a sus 23 años, sumará la quinta camiseta en la primera división.

El “ganadero pobre” cuenta con más de 50 reses en su finca, ubicada en La Francia de Siquirres, donde comparte la pasión por el ganado, junto a su abuelo.

Fuera de los tablados, el ganado de engorde, este emprendedor, se abre camino entre los defensas en busca del gol.

Se trata de Josimar Méndez, delantero que dejó las filas de San Carlos para convertirse en el quinto refuerzo de Sporting.

“Sporting oficializa la llegada de su quinto refuerzo para el torneo Apertura 2025”, informó el club albinegro, por medio de su departamento de prensa.

Cuando no está en una cancha de fútbol, Josimar Méndez se dedica a su otra pasión: la ganadería.

Josimar se une al volante Yoserth Hernández y el defensa Douglas Sequeira, quienes pasaron a préstamo de Saprissa a Sporting y al guardameta Leonel Moreira y el atacante Erick el “Cubo” Torres, como los refuerzos del conjunto de Sporting.

Antes de llegar al cuadro josefino, Josimar, estuvo con San Carlos, Caratginés, Herediano y Santos.

Quizá usted se pregunte por qué Josimar es el ganadero pobre, porque hace tres años se unió al mundo del ganado y creó la ganadería llamada “Ganaderos Pobres”.

“Recuerdo que me ‘chaineaba’ (mudaba elegante) para ir a los topes. Una vez, en la casa había visitas y me estaba colocando el sombrero y dice mi mamá: Que chamaco para jugar de vivo, es el ganadero más pobre que hay y jugando de vivo. A mí me dio vergüenza y me enojé. Con el tiempo, cuando ya tenía más ganado, me preguntaban cómo se llama la ganadería y no sabía cómo ponerle y le puse ‘Ganaderos Pobres’”, manifestó Josimar.

Josimar Méndez es el nuevo refuerzo de Sporting. Es el quinto fichaje de los albinegros para el Apertura 2025. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

En el torneo pasado con San Carlos, Josimar participó en 19 partidos, marcó un gol y dio una asistencia en 1.516 minutos, que defendió la camiseta de los norteños.

El fútbol de Méndez le agrada al técnico Luis Marín, quien lo dirigió en Santos, San Carlos y ahora dio el visto bueno para contar con él en Sporting.

Josimar Méndez, oriundo de Siquirres, debutó en primera división el 21 de enero del 2019 a la edad de 17 años.