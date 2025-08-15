El fútbol nacional vuelve este Día de la Madre: horarios y dónde ver los cinco partidos del campeonato de Costa Rica

El fútbol no para en el campeonato nacional y, hasta en este Día de la Madre, rodará el balón.

Luego del desayuno, el almuerzo y el cafecito con su madrecita, siga con ella y acompáñela a ver un partido del Apertura 2025.

Entérese en esta nota quiénes juegan, cuándo sigue la jornada y en qué canales de televisión ver los compromisos.

A las 7 p.m. de este viernes 15 de agosto inicia la fecha cuatro del certamen, con el partido de Sporting contra San Carlos en el Estadio Ernesto Rohrmoser, que se puede ver por la señal de Tigo Sports.

Este podría ser un compromiso en el que el equipo que pierda se quede sin entrenador, sobre todo si la derrota se inclina para los locales.

Luis Marín y su Sporting están más que obligados a ganar, luego de tres derrotas consecutivas.

“Nos urge ganar, tenemos que ganar. Hay que buscar la forma y ver qué cambiar para ganar en el siguiente encuentro”, dijo Luis Marín en conferencia de prensa, luego de perder de visita 1-2 ante Pérez Zeledón.

San Carlos, comandado por Geiner Segura, también necesita los tres puntos tras caer en casa en el último compromiso, 0-2 frente a Liberia.

Geiner Segura y Luis Marín tienen la guillotina sobre sus cabezas. Ambos están obligados a ganar en el juego de esta noche de Sporting contra San Carlos. (Rafael Pacheco Granados)

Al menos los norteños tienen un triunfo en el primer encuentro, pero cayeron en los últimos dos. Así que, si esta noche hay un perdedor, podría rodar la cabeza de alguno de los técnicos.

La jornada sigue el sábado, también en el Estadio Ernesto Rohrmoser, donde Puntarenas será casa contra Alajuelense. Encuentro que inicia a las 6 p.m. y se verá por Tigo Sports.

Recordemos que los porteños cuentan con el permiso del Ministerio de Salud para usar su estadio, pero sin público debido a problemas con las graderías.

El sábado, a las 8 p.m., será el debut de Hernán Medford como entrenador de Herediano, que en el Carlos Alvarado recibe a Pérez Zeledón, partido que se puede ver por Futv.

Para el domingo quedan dos compromisos: el partido de la fecha, el más atractivo, el que la mayoría no se quiere perder.

Saprissa visita a Liberia en el Estadio Edgardo Baltodano a las 3 p.m., choque que transmitirá Futv. La jornada la cierra Guadalupe recibiendo en el Colleya Fonseca a Cartaginés, compromiso pactado para las 6 p.m. y se puede ver por Futv.