El ‘fuera Piojo’, ‘fuera Piojo’ estremeció el Estadio Nacional: vea el análisis de cada jugador

La Selección de Costa Rica estuvo cerca del repechaje y lo dejó escapar; vea la actuación de cada jugador y el DT

Por Milton Montenegro
Costa Rica vs Honduras
Warren Madrigal no pesó en la ofensiva de la Selección, fue presa fácil de la marca de los hondureños. Aquí, Deybi Flores lo despojó de la pelota. (JOHN DURAN/John Durán)







Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

