Puro Deporte

El desgarrador mensaje del exfutbolista Lamisha Musonda: ‘Estoy luchando por seguir con vida’

El jugador que vistió los colores del Chelsea paralizó las redes sociales con una confesión que cala hasta los huesos

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Lamisha Musonda
Lamisha Musonda sorprendió al mundo del fútbol con la dura confesión que hizo. (Lamisha Musonda/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ChelseaLamisha Musonda
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.