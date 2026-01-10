El desgarrador mensaje del exfutbolista Lamisha Musonda: ‘Estoy luchando por seguir con vida’

Lamisha Musonda sorprendió al mundo del fútbol con la dura confesión que hizo.

El fútbol suele alimentarse de goles, trofeos y una sensación de invencibilidad que rodea a sus protagonistas. Sin embargo, esta semana, esa burbuja de perfección se rompió con un mensaje que nadie quería leer y que lo escribió el exfutbolista belga Lamisha Musonda.

Aquel talento que un día defendió los colores del Chelsea, paralizó las redes sociales con una confesión que cala hasta los huesos: según sus propias palabras, le quedan pocos días de vida.

Pero lo que comenzó como un adiós solitario y cargado de dolor, se transformó en una de las mayores olas de solidaridad que el deporte recuerda, demostrando que, en los momentos de oscuridad, el fútbol sabe ser una familia.

“Al darme cuenta de que solo me quedan unos pocos días, también me doy cuenta de que tuve a mucha gente a mi lado y siempre atesoraré esos recuerdos”, escribió Lamisha Musonda en su cuenta de Instagram, desatando una conmoción inmediata.

El exjugador, cuya ausencia en la esfera pública había generado interrogantes, reveló que ha pasado los últimos dos años sumergido en un calvario de salud que lo ha llevado al límite.

Con una crudeza que duele, Lamisha Musonda admitió que su estado es crítico y que ahora mismo su única profesión es luchar por sobrevivir.

“La vida es dura, pero la vista es hermosa”, reflexionó, en una frase que ya se ha convertido en un lema para sus miles de seguidores.

El impacto de sus palabras no fue casual. Lamisha Musonda no solo habló de su enfermedad, sino que abrió su corazón sobre la soledad del sufrimiento.

“La vida está hecha de altibajos, y nadie puede comprender realmente el dolor que uno soporta”, confesó, explicando que su silencio mediático fue una necesidad para enfrentar una realidad que hoy lo tiene contra las cuerdas.

El posteo se volvió viral en cuestión de minutos, provocando que excompañeros, clubes y aficionados de todo el planeta inundaran su perfil con un solo mensaje: “No estás solo”.

Ese “abrazo virtual” parece haber surtido efecto. Pocas horas después de su primer y alarmante posteo, un segundo mensaje de Musonda trajo un hilo de esperanza y una profunda lección.

Conmovido por la reacción masiva, el exfutbolista agradeció a Dios y a quienes le enviaron oraciones, asegurando que ahora “vamos ganando un día a la vez”.

En un mundo obsesionado con la fama, sus palabras recordaron lo que realmente importa: “Quiero ser recordado como alguien que no se enamoró de las adulaciones, sino de la buena gente que conocí en el camino… los compañeros, los profesores, los choferes de autobús. Por ellos lucho”.

Lamisha Musonda está orgulloso de lo que logró en el fútbol. (Instagram Instagram Lamisha Musonda/Instagram Lamisha Musonda)

La historia de Lamisha Musonda dejó de ser la crónica de una tragedia anunciada para convertirse en un testimonio de resistencia humana.

Aunque el panorama es delicado, el exfutbolista ha dejado claro que no piensa rendirse sin pelear.

“Mi familia y yo estamos luchando, y no bajaré los brazos hasta mi último aliento”, sentenció.

Mientras el mundo del balompié contiene la respiración y sigue enviando fuerzas a quien fuera una de sus promesas y que se retiró en 2020, Musonda evidencia a sus 33 años que, incluso cuando el cronómetro parece agotarse, el fútbol tiene ese poder para unir a las personas en un mismo sentimiento, que en este caso lo impulsa a seguir jugando su partido.