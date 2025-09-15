El ciclismo costarricense está de luto por la pérdida de una figura muy querida

El ciclismo costarricense se vio sorprendido con la noticia del fallecimiento de una de las personas más queridas en este deporte.

Figura que destacó en las selecciones nacionales y siempre colaboró con su conocimiento y experiencia para que las bicicletas de los deportistas estuvieran en óptimas condiciones.

Luis Carlos Araya Aguilar, conocido como “Luisk” o como “Luisca”, fue mecánico de selecciones nacionales e integraba el equipo del Colono Bike Station Kolbi.

“Me comentaron que sufrió un infarto fulminante mientras practicaba ciclismo. Fue en el Valle de Orosí, andaba en bicicleta y se desplomó”, le dijo a La Nación Steven Mora, periodista especializado en ciclismo y quien dirige el medio crciclismo.com. Fue ciclista en Juegos Nacionales.

Steven añadió que grandes corredores como Andrey Amador o Federico Ramírez acudían a “Luisk” para que les reparara la bicicleta.

“Recuerdo que estuvo contratado en Panamá para que estuviera al frente de una cadena muy fuerte de ciclismo en este país”, afirmó Steven Mora, quien añadió que Luis Carlos era casado, tenía un hijo y esperaba otro.

“¡Gracias, Luisk! Siempre te llevaremos en nuestros corazones, gracias por elegirnos como tu familia, siempre serás parte de ella. Te vamos a extrañar. Hasta pronto, amigo”, escribió Bike Station en su página de Facebook.

Luis Carlos Araya Aguilar, conocido como "Luisk" o "Luisca", falleció practicando ciclismo, su gran pasión. (Facebook de Luis Carlos/Facebook de Luis Carlos)

Albin Brenes, entrenador de ciclismo, también usó sus redes sociales para despedirse de Luis Carlos.

“Quiero expresar mi más sentido pésame a familiares y amigos, que sé son muchos, y me uno a ellos en el dolor de la partida de tan especial persona y profesional como fue Luis Carlos. Podemos hablar tantas cosas buenas de él”, escribió Albin Brenes en su cuenta de Facebook.

Alejandro Meza, entrenador y formador de ciclistas en Paraíso, mencionó en la página de Facebook Paraíso con Voz: “Todos los que de una forma u otra hemos estado vinculados al ciclismo cantonal y nacional estamos de luto y en shock con el fallecimiento de Luisca. Excelente persona, muy humilde, y siempre fue así, desde que inició como ciclista en Juegos Nacionales hasta cuando se desempeñó como mecánico de las selecciones nacionales de ciclismo de Costa Rica, donde tuvo la oportunidad de viajar a diferentes competiciones internacionales representando a nuestra provincia y a nuestro país”.