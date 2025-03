El capitán de la Sub-17 revela el mensaje que lo marcó antes de clasificar al Mundial

En medio de sonrisas, abrazos y quizá una que otra lágrima, la Selección Sub-17 festejó la clasificación al Mundial de la categoría en Qatar.

Eso fue hace dos semanas, y Thiago Cordero, capitán del equipo, aún tiene fresco ese instante, luego de derrotar 2-0 a Trinidad y Tobago y sellar el pase al Mundial después de ocho años de ausencia, tras la última participación de Costa Rica en la Copa del Mundo de la India 2017.

“Esa clasificación es algo que pienso todos los días antes de dormir. La verdad, es un sueño para mí. Me acuerdo de la primera vez que viví un Premundial, fue cuando fui a ver a mi hermano (Julen Cordero) jugar en Panamá y siempre quise seguir sus pasos y lograr la clasificación”, dijo Thiago.

El festejo no solo fue en el terreno de juego. Un día después, cuando llegó a clases en su colegio Panamerican School, también se armó el alboroto.

“Fue un recibimiento muy lindo. Mis amigos, compañeros y los profesores, a quienes aprecio mucho, me felicitaron, me abrazaban y estaban muy felices por lo que conseguimos. Uno se siente bien de ver que ellos también estaban contentos”, recordó Thiago.

Thiago, quien es hijo de Víctor Cordero, exjugador de Saprissa y la Selección Nacional, quiere emular a su padre y a Julen, quienes jugaron en una Copa del Mundo. Víctor lo hizo en Alemania 2006, aunque Thiago no lo vio porque nació en 2009, y Julen jugó el Mundial Infantil de la India 2017.

“Vi a mi hermano jugar en el Mundial Infantil de la India y le sigo los pasos. Sueño con obtener lo que ha conseguido tanto en selección como en clubes. Tengo 15 años y me queda un año y unos meses para igualarlo en la edad de debutar en Primera División. Mi objetivo es jugar en la máxima categoría con 17 años”, afirmó Thiago.

Cada vez que puede, Thiago Cordero comparte momentos con su padre, el exjugador de Saprissa Víctor Cordero. (Cortesia Thiago Cordero/Cortesia Thiago Cordero)

Pese a ser el capitán de la Sub-17, Cordero no se siente con el puesto fijo para el Mundial. “Dios primero se dé la oportunidad y pueda estar en esa lista final”, expresó el joven, quien aceptó que la experiencia que le transmiten Víctor y Julen es de mucho provecho. Incluso reveló que uno de ellos lo sorprendió con un mensaje que lo llenó de tranquilidad y hasta lo marcó.

“Uno puede aprender por cabeza ajena, como se dice. Aprovecho bastante tener a mi papá y a mis hermanos, quienes todos los días están para ayudarme y así prepararme en lo mental y en la parte física.

Soy muy curioso y les pregunto. A Julen le consulto cómo es el ambiente en un Mundial, qué tan diferente es el ritmo de juego, y él me dice que, por más que me hable, hasta que no lo viva en carne propia no me lo puede explicar”, destacó Thiago.

Julen le contó que el ritmo es distinto a lo que se vive en el fútbol nacional y que se topará con jugadores sobresalientes tanto en lo técnico como en lo físico.

“Durante el Premundial, recuerdo que antes del partido contra Trinidad y Tobago me llegó un mensaje de él (Julen). Me decía que supiera controlar los nervios, que estuviera tranquilo y aprovechara porque, al final, son oportunidades que pasan una vez en la vida”, recordó Thiago, quien reconoció que antes del juego sintió ansiedad.

Un momento único para Thiago con su padre. En ese instante tenía cuatro años y por la mente no le pasaba que iba a ser jugador de fútbol. (cortesia Thiago Cordero/Cortesia Thiago Cordero)

“Claro que hay ansiedad. A veces cuesta comer o descansar previo a los juegos, pero me tomo las cosas bien porque son los encuentros que a uno le gustan. Son esas ansias de mostrarme, de estar en el partido... en la casa, quien se pone nerviosa es mi mamá (Sigrid González)”, opinó Thiago entre risas.

Víctor Cordero también le brinda consejos, y el principal es el respeto.

“Me dice que lo primordial es el respeto, ser igual con los compañeros, quienes me ayudan a conseguir los objetivos, y ser el primero en defenderlos cuando pase cualquier cosa”, opinó Thiago.

El año pasado, Júnior Díaz, anterior seleccionador, designó a Thiago capitán de la Sub-17, y sigue con la responsabilidad.

“Junto con otro compañero, me puso de capitán y, con la llegada de Rándall Row (nuevo técnico), desde el primer momento me puso de capitán. Estoy orgulloso, muy feliz de ser el capitán. Eso hace ver que los compañeros y los profesores valoran el esfuerzo. Llevar la banda no solo es dirigir, es un conjunto de cosas”, aseguró Thiago Cordero.

Desde ya, Thiago vive el Mundial de Catar, que se jugará del 5 al 27 de noviembre de este año, y él dijo que su sueño, al igual que el de todo el plantel, es hacer el mejor papel que ha logrado una selección menor en un Mundial. “Todos los días me levanto con ese sueño”, destacó.