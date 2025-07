El caos previo al inicio del campeonato: esto es lo que se sabe y las dudas pendientes en los casos de Santos y ADG

Cuando falta menos de una semana para que empiece el nuevo campeonato de Primera División, la intervención del Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos del Icoder en los casos de Santos y Guanacasteca generó incertidumbre. Esto es lo que se sabe hasta ahora y las dudas que persisten sobre un torneo que ya está rodeado de polémica, cuando ni siquiera se ha jugado ni un minuto.

¿Qué es el proceso de licenciamiento?

Es el procedimiento mediante el cual la Federación Costarricense de Fútbol, a través de su Comité de Licencias, verifica que los equipos cumplen con requisitos financieros, administrativos, de infraestructura, etc. Es la manera de garantizar que se trata de clubes profesionales, pero también es un filtro para analizar la transparencia en el manejo financiero y combatir riesgos como la legitimación de capitales a través del fútbol. Todo esto, en el entendido de que el Comité de Licencias no es un órgano policial ni judicial, y no tiene potestad, por ejemplo, para abrir el secreto bancario.

¿Cuántos equipos tendrá el Campeonato?

La respuesta corta: 10 equipos.

La explicación larga: El Comité de Licencias anunció este viernes 18 de julio que, tras completar el proceso de licenciamiento, cuatro clubes obtuvieron el derecho de participación de manera directa: Saprissa, Alajuelense, Herediano y Sporting.

Por otra parte, otros seis clubes obtuvieron la licencia de manera “condicional”: Pérez Zeledón, Puntarenas FC, San Carlos, Liberia, Cartaginés y el recién ascendido Guadalupe FC. Significa que podrán competir sin problema, pero tienen que subsanar algunos detalles; esto es normal y se ha hecho otros años.

En tanto, a Santos y Guanacasteca se les rechazó la licencia. Esta decisión fue independiente de la revocatoria que ya habían recibido el pasado Torneo de Clausura; el Comité analizó la información que le presentaron nuevamente ambos clubes y determinó que no cumplía con los requisitos.

¿Qué decidió el Tribunal del Icoder?

Tanto Santos como Guanacasteca habían acudido de previo al Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos, un órgano independiente adscrito al Icoder y que tiene competencia sobre el fútbol.

Ambos clubes solicitan que se les permita seguir participando en Primera División. Además, solicitaron diferentes medidas cautelares, de las cuales el Tribunal aceptó que se obligara al Comité de Licencias a incluirlos en el proceso de licenciamiento descrito con anterioridad.

¿Cambia el panorama con esa medida cautelar del Icoder?

Nada cambió, pues ya el Comité de Licencias de la Federación ya había decidido permitir a los dos equipos participar en el proceso, de forma que la medida cautelar del Tribunal ordenó algo que en la práctica ya estaba ocurriendo.

¿Por qué intervino también el Consejo Superior de Deportes?

Luego de la resolución sobre Guanacasteca, la Federación Costarricense de Fútbol presentó una recusación contra el Tribunal. Este viernes el Consejo Superior de Deportes (que es la máxima instancia gubernamental en la materia) acogió el alegato de la FCRF y decidió separar a los miembros del Tribunal para todo lo que se refiera al caso de Guanacasteca. Esto se debió a “falta de objetividad e imparcialidad”, entre otras razones. Es decir, serán otras personas diferentes las que retomen ese caso a partir de aquí.

¿Qué hay sobre la orden del Tribunal del Icoder para que el caso de Santos lo analice otro Comité de Licencias?

El Tribunal del Icoder decidió ordenar a la Federación que el actual Comité de Licencias no sea el mismo que estudie el caso de la eventual licencia de Santos. Los alcances de esta inédita resolución no están claros, pues la orden del Tribunal es omisa en cuanto a detalles sobre cómo aplicar la medida (el Comité de Licencias no cuenta con miembros suplentes y los estatutos de la Federación no contemplan tal escenario, que es nombrar otro Comité para un caso en específico).

De cualquier forma, para cuando el Tribunal emitió esa medida ya el Comité de Licencias estaba completando el proceso de licenciamiento, en el cual se les rechazó a los santistas el derecho de competir. Santos está reclamando que el Comité actuó en desacato. No hay claridad sobre lo que pasará a partir de aquí, aunque de parte de la Federación ya el proceso de licenciamiento se dio por concluido en lo que respecta a Santos.

Si no pueden jugar en Primera, ¿qué pasará con Santos y Guanacasteca?

El proceso de licenciamiento que hicieron los equipos por reglamento es para ser considerados profesionales, de esta forma poder acceder a la Primera o Segunda División.

Es importante tener en cuenta que ambos equipos hicieron su licenciamiento y de entrada el derecho de participación fue rechazado por irregularidades financieras, sin embargo por reglamento tienen 48 horas para aclarar los señalamientos.

Si al final el proceso no es efectivo, deberán jugar en el fútbol amateur.

¿Cuándo empezará el campeonato?

Está previsto para el jueves 24 de julio, con el partido entre Guadalupe FC y Herediano. La primera jornada se completará los tres días siguientes. Está pendiente de ratificación por parte del Comité de Competición de Unafut, a inicios de la próxima semana. El Tribunal del Icoder rechazó la solicitud de Santos de retrasar el inicio de este Torneo de Apertura; la única posibilidad sería que entre lunes y jueves aparezca alguna nueva resolución, aunque sería sobre el fondo del asunto, porque las medidas cautelares ya fueron emitidas y no incluyen la opción de posponer el inicio.

Guanacasteca y Santos luchan por recuperar su licencia para jugar en Primera División. (ADG y Santos/ADG y Santos)

¿Qué pasará a partir de aquí con Santos y Guanacasteca?

El Tribunal del Icoder sigue analizando el fondo de los recursos presentados por ADG y Santos.

En el caso de Guanacasteca, como ya se explicó, será necesario nombrar un nuevo Tribunal.

No hay claridad sobre los alcances de un eventual fallo (en caso de que sea favorable a esos clubes), sobre todo si ya el nuevo campeonato está en marcha.

Lo que sí es importante tener claro es que ambos equipos, para volver al fútbol profesional, deben tener aprobadas sus licencias por parte del Comité.