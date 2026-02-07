El arbitraje nacional llora la muerte de dos de sus integrantes en trágico accidente

El arbitraje costarricense está de luto y muy impactado por la muerte de dos árbitros en Pérez Zeledón.

“Qué duro recibir una triste noticia. El último partido en el que estuve en la cancha fue como asistente de Yeudy, y el miércoles llevé a Sebastián Garro Bonilla a pescar a Parrita. Compartimos con Geiner Araya, vacilamos, y vea hoy, Dios los llamó a su santa gloria. Dios los reciba en su santa gloria y mucha fortaleza a sus familias”, escribió Pablo Andrés Cordero en su cuenta de Facebook.

Sebastián Garro Bonilla, de 38 años, y Yeudy Rojas Mora, de 37, se dirigían a pitar un partido de fútbol cuando tuvieron un fatal accidente.

El incidente se presentó en Tinamaste de Pérez Zeledón, luego de una colisión entre una motocicleta y un camión, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El viernes anterior, en horas de la tarde, Sebastián Garro y Yeudy Rojas viajaban en la motocicleta que impactó contra el camión.

Garro y Rojas pertenecían a ASOAPEZ (Asociación de Árbitros de Pérez Zeledón); ambos se trasladaban a la zona de Uvita para dirigir un encuentro de fútbol sala.

“Ambos fueron parte de nuestra comunidad, reconocidos por su compromiso, compañerismo y entrega en el arbitraje, tanto regional como nacional. Su partida deja un vacío inmenso en todos nosotros. ASOAPEZ extiende sus más sinceras condolencias a sus familias, amigos y seres queridos. Hasta pronto, Sebas y Yeu”, publicó ASOAPEZ en su mensaje de condolencias en su página de Facebook.

Yeudy Rojas y Sebastián Garro, árbitros de futbol, quienes fallecieron en Pérez Zeledón. (Proyecto Proyecto Ligas Menores Montecarlo/Facebook Proyecto Ligas Menores Montecarlo)

La Asociación Deportiva de Réferis (ASODER) también se unió a las condolencias por el fallecimiento de Sebastián y Yeudy.

“La familia ASODER expresa sus condolencias ante el fallecimiento de Sebastián Garro Bonilla y Yeudy Rojas Mora, compañeros de la Asociación de Pérez Zeledón y de la zona sur (ASOAPEZ)”, publicó en Facebook.

Asconaf Futsal, la Escuela de Fútbol Pedregoso y la Filial de árbitros centro sur New Jersey, también usaron las redes sociales para enviar el mensaje de condolencias.