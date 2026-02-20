Puro Deporte

Ecuestre abre su temporada con una competencia de adiestramiento en las montañas de Heredia

Este fin de semana los amantes de los caballos tendrán la oportunidad de presenciar la Copa Barvak de ecuestre

Por Juan Diego Villarreal
Ecuestre Copa Barvak 2026 Competencia de adistramiento 19 de febrero del 2026 Cortesía: Hacienda Barvak
Este fin de semana se realizará la Copa Barvak 2026 de adiestramiento, la cual consiste en la ejecución de una coreografía por parte de cada caballo y su jinete. (La Nación/Cortesía: Hacienda Barvak)







Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

