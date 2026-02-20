Ecuestre abre su temporada con una competencia de adiestramiento en las montañas de Heredia

Este fin de semana se realizará la Copa Barvak 2026 de adiestramiento, la cual consiste en la ejecución de una coreografía por parte de cada caballo y su jinete.

Los amantes de los caballos podrán disfrutar de un verdadero espectáculo en la primera competencia de adiestramiento de la temporada denominada Copa Barvak 2026, que se efectuará los días 21 y 22 de febrero en el centro ecuestre Hacienda Barvak, ubicado en Barva de Heredia.

Una competencia de adiestramiento consiste en la ejecución de una coreografía por parte de cada binomio, como se denomina a la dupla conformada por un jinete y su caballo.

En esta ocasión participarán cerca de 40 binomios, los cuales deberán presentar diferentes trotes, giros y otros movimientos en la arena para demostrar su alto nivel de entrenamiento.

“En Costa Rica existe un creciente interés por el deporte ecuestre y por los caballos en general, que son admirados por su belleza, su elegancia y su nobleza. Por eso queremos que la comunidad viva esta experiencia y disfrute la armonía y la conexión que logran los jinetes con sus caballos para ejecutar las coreografías con naturalidad”, afirmó Luis Hidalgo, gerente administrativo de Hacienda Barvak.

Este centro ecuestre, situado al pie de las montañas de Heredia, organiza cada año la Copa Barvak, que incluye varias competencias de adiestramiento y salto entre febrero y noviembre, con el apoyo de la Federación Ecuestre de Costa Rica.

En esta primera fecha, la jueza guatemalteca Isabel Herbruger será la responsable de evaluar el trabajo de los binomios con base en el reglamento oficial, disponible en las redes sociales de Hacienda Barvak.

“Será una competencia de alto nivel por la calidad de los jinetes y de los caballos que participan. De igual manera, contaremos con una jueza muy experimentada que evaluará a cada binomio como un equipo, ya que el trabajo conjunto y la comunicación entre ambos son clave para lograr la mejor coreografía posible”, agregó Hidalgo.

El evento estará abierto al público desde las 8:30 a.m. hasta la 1:30 p.m. y contará con una agenda de actividades adicionales para los visitantes, según se indicó mediante un comunicado de prensa.

Además de disfrutar la competencia, los asistentes podrán dar un paseo a caballo, realizar un tour en tractor por las instalaciones de Hacienda Barvak y adquirir alimentos y bebidas en un food truck.

El recorrido en tractor tendrá un costo de ¢5.000 por persona y ¢2.500 para los niños de hasta 12 años, mientras que la vuelta a caballo costará ¢3.000 por persona y ¢2.500 para menores de entre 4 y 12 años. Se cobrará ¢3.000 por el uso del parqueo.