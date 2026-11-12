Ecuador es un lujo como rival para la Selección de Costa Rica: vea sus grandes figuras

Ecuador presentará una selección de alto nivel para enfrentar a Costa Rica en sus amistosos. La convocatoria reúne jugadores con experiencia en las principales ligas europeas y sudamericanas, una combinación que refleja el crecimiento futbolístico de ese país.

El juego será el 13 de noviembre a las 6 p. m. hora de Costa Rica.

La principal figura es Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea de Inglaterra, quien destaca por su capacidad de recuperación, despliegue físico y manejo del balón. A su lado aparecen futbolistas de gran proyección como Piero Hincapié, del Arsenal, y Willian Pacho, del Paris Saint-Germain, dos defensores acostumbrados a competir en escenarios de máxima exigencia.

La zona defensiva también cuenta con Pervis Estupiñán, del AC Milan; Ángelo Preciado, del Atlético Mineiro, y Félix Torres, del Internacional de Porto Alegre.

En el mediocampo sobresalen Alan Franco, del Atlético Mineiro; Pedro Vite, de Pumas de México; Denil Castillo, del Midtjylland de Dinamarca, y Óscar Zambrano, del Hull City inglés. También destaca Kendry Páez, joven talento perteneciente al Chelsea.

Moises Caicedo controló un balón en el duelo entre el Chelsea y el Sunderland, el 8 de noviembre pasado. (MI NEWS/NurPhoto via AFP)

En ataque, Ecuador tiene velocidad y desequilibrio con Gonzalo Plata, del Flamengo; John Yeboah, del Venezia de Italia; Kevin Rodríguez, del Union Saint-Gilloise de Bélgica, y Nilson Angulo, del Sunderland inglés. También aparecen Alan Minda, Keny Arroyo y John Mercado, quienes aportan alternativas ofensivas.

Los ecuatorianos suman siete talentos en Italia, Francia e Inglaterra, además de que cuentan con cuatro futbolistas del competitivo fútbol de Brasil.

La nómina demuestra que Ecuador no depende de una sola figura. Cuenta con futbolistas distribuidos en clubes de Inglaterra, Francia, Italia, Brasil, Bélgica, Dinamarca y México.

El crecimiento ecuatoriano se refleja en sus participaciones mundialistas y en su capacidad para competir en las eliminatorias sudamericanas, una de las competencias más exigentes del fútbol internacional.

Para Costa Rica, el principal reto será controlar el mediocampo, especialmente ante la intensidad de Caicedo, y evitar que los atacantes ecuatorianos encuentren espacios para explotar su velocidad.

Y el entrenador es nada menos que Marcelo Gallardo, argentino condecorado con las más altas cumbres en el River Plate de su país, y que asumió el puesto después del Mundial de Ecuador.

Aunque la calidad individual coloca a Ecuador como un rival de peso, el funcionamiento colectivo será determinante. La Tricolor tendrá una oportunidad importante para medir su nivel frente a una selección con mayor presencia en clubes de élite y una generación que se ha consolidado entre las más competitivas del continente.