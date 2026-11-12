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Ecuador es un lujo como rival para la Selección de Costa Rica: vea sus grandes figuras

Ecuador presentará su mejor equipo para enfrentar a Costa Rica el próximo viernes

William Pacho reconoció con sus compañeros del PSG, incluído Ferrán Torres, el estadio La Cerámica de España, donde el PSG enfrentó al Villarreal en la última fecha de la Champions League.
William Pacho reconoció con sus compañeros del PSG, incluido Ferran Torres, el estadio La Cerámica de Valencia, donde el PSG enfrentó al Villarreal en la última fecha de la Champions League. JOSE JORDAN
Esteban Valverde