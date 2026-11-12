La portería de la Selección de Costa Rica es noticia: vea quién será el arquero titular contra Ecuador

Bryan Ruiz no tiene ninguna duda a pocas horas del partido amistoso de la Selección de Costa Rica contra Ecuador en Quito, que será este viernes 13 de noviembre, a las 6 p. m. (hora de Costa Rica).

En la rueda de prensa previa a este primer amistoso de la gira por Suramérica, que precisamente marcará su estreno como técnico permanente de la Tricolor, Bryan dio un adelanto sobre dos jugadores que serán titulares.

Al recibir una consulta sobre la alineación, el seleccionador mencionó que posiblemente en partidos eliminatorios, o en el que esté jugándose algo por puntos, como una clasificación al Mundial, o inclusive en marzo, que se disputará el boleto a la Copa Oro, será un poco más reservado con eso.

“Por lo demás, no les voy a dar la alineación completamente, pero sí puedo adelantarles un un par de puestos tal vez. Por ejemplo, en el marco, va a atajar Patrick Sequeira, vamos a tener a Patrick ahí en el arco”, afirmó Bryan Ruiz.

Al mencionar eso, indicó que Abraham Madriz ha hecho partidos impresionantes también con Saprissa y que eso lo alegra muchísimo.

“Porque después del paso en Selección, que hubo dos partidos que la Selección no ganó y él estuvo en el arco, se hablaba mucho de él, pero es un porterazo. Definitivamente estamos con mucha garantía en el arco”, citó.

Bryan Ruiz también dijo que a él le alegra mucho la personalidad de Abraham Madriz porque también tiene cabeza en momentos duros.

“Así que muy contento con él, pero este partido lo va a atajar Patrick”, recalcó. Luego dijo que él también defenderá el arco el próximo martes ante Argentina, a poco que pase algo excepcional.

El otro futbolista que Bryan Ruiz confirmó como titular para este viernes es Manfred Ugalde: “Estamos con muchas ganas de verlo en Selección y es otro de los jugadores que va a estar dentro de la titular”.