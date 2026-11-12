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Puro Deporte

La portería de la Selección de Costa Rica es noticia: vea quién será el arquero titular contra Ecuador

Bryan Ruiz confirmó a dos jugadores que serán titulares en el partido de la Selección de Costa Rica ante Ecuador en Quito

10/11/2026/ Atención a medios y entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica previo a sus amistosos sudamericanos / foto John Durán
Bryan Ruiz dio a conocer una decisión que ya tomó para el partido entre Ecuador y la Selección de Costa Rica. JOHN DURAN
Fanny Tayver Marín