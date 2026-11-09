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Ecuador vs. Costa Rica: A qué hora y cómo ver este partido amistoso

La Selección de Costa Rica tendrá dos partidos amistosos en esta fecha FIFA de noviembre y el primero será en Quito contra Ecuador

La Selección de Ecuador y la Selección de Costa Rica protagonizan un partido amistoso este viernes 13 de noviembre en Quito.
La Selección de Ecuador y la Selección de Costa Rica protagonizan un partido amistoso este viernes 13 de noviembre en Quito. La Nación
Fanny Tayver Marín