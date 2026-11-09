Ecuador vs. Costa Rica: A qué hora y cómo ver este partido amistoso

Después de las dos victorias como entrenador interino de la Tricolor, Bryan Ruiz se estrenará como técnico permanente de la Selección de Costa Rica este viernes 13 de noviembre, en el partido amistoso internacional contra Ecuador, en Quito.

El juego arrancará a las 6 p. m. (hora de Costa Rica; 7 p. m. en Ecuador). ¿Cómo verlo? En territorio nacional usted tendrá dos opciones y será mediante televisión abierta.

Tanto Repretel como Teletica compraron los derechos de transmisión de este encuentro que se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Así que usted elige cuál de las dos transmisiones quiere ver, si la de canal 6 que tendrá al periodista Julián Blanco reportando las incidencias en cancha desde Ecuador; o la de canal 7, que designó al periodista Juan Ulloa como enviado especial. Una alternativa más es la aplicación TDMAX.

El juego también podrá sintonizarlo en la radio, a través de Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM).

Además, en nacion.com encontrará toda la cobertura de este inicio de Bryan Ruiz al frente de la Sele.

En Ecuador, el partido ante la Selección de Costa Rica se televisará por Teleamazonas y TC Televisión.

Después del amistoso de este viernes, la Tricolor se desplazará a Argentina, porque el 17 de noviembre, la Mayor tendrá su segundo fogueo internacional en esta fecha FIFA de noviembre, ante la Albiceleste dirigida por Lionel Scaloni.