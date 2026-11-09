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¿Cómo será la semana de la Selección de Costa Rica de Bryan Ruiz previo a jugar contra Ecuador y Argentina?

La Selección de Costa Rica inicia formalmente la era Bryan Ruiz y así será su trabajo de estos días

La Selección de Costa Rica tiene dos bajas para el partido contra Nicaragua en Nations League: Josimar Alcócer y Orlando Galo.
La Selección de Costa Rica entrenará hasta el miércoles en el Proyecto Gol para luego viajar a Ecuador. Fanny Tayver Marín
Esteban Valverde