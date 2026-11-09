¿Cómo será la semana de la Selección de Costa Rica de Bryan Ruiz previo a jugar contra Ecuador y Argentina?

La Selección de Costa Rica inicia este lunes sus trabajos de preparación de cara a los partidos amistosos frente a Ecuador, el 13 de noviembre, y Argentina, el 17 de noviembre.

Los seleccionados realizarán su primera práctica en horas de la tarde-noche, una vez que todos los jugadores se hayan presentado en las instalaciones del Proyecto Gol, donde Bryan Ruiz espera al grupo.

Para el martes 10 de noviembre, el equipo programó una doble sesión de trabajo, tanto en horas de la mañana como de la tarde.

Francisco Calvo y Andrey Soto jugaron con la Selección de Costa Rica en la fecha FIFA de octubre ante Haití, en el duelo que la Tricolor ganó 2 a 0. (JOHN DURAN/John Durán)

El miércoles 11 de noviembre, el grupo cumplirá con una práctica matutina. Al concluir, el plantel viajará a Quito, Ecuador, dividido en dos vuelos comerciales: el primero al mediodía y el segundo por la tarde.

El itinerario del jueves 12 de noviembre en territorio ecuatoriano incluye una sesión de video por la mañana y un entrenamiento por la tarde, cuyos primeros 15 minutos estarán abiertos a la prensa. Por la noche, el director técnico Bryan Ruiz atenderá a los medios de comunicación.

La Selección Nacional enfrentará a Ecuador el viernes 13 de noviembre a las 6 p. m. de Costa Rica. Posteriormente, el sábado 14 de noviembre, la delegación viajará a Córdoba, Argentina, donde cerrará su gira de la fecha FIFA el martes 17 de noviembre, cuando se mida al combinado local (5 p. m. de Costa Rica).

Cuatro jugadores del fútbol nacional se integrarán como invitados a los trabajos de la Selección Nacional durante los entrenamientos del lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre. Estos futbolistas se sumarán a las prácticas del grupo oficial de 23 convocados.

Los jugadores invitados son Alberth Barahona, del Deportivo Saprissa; Claudio Montero y Geancarlo Castro, del Club Sport Cartaginés, y José Vega, de la Asociación Deportiva San Carlos.