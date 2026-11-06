AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Los hijos de Bryan Ruiz se emocionaron con el nombramiento de su papá en la Selección de Costa Rica, pero una duda los inquietó

Bryan Ruiz confesó cómo fue el manejo de su llegada a la Selección de Costa Rica desde la visión de sus hijos

Los hijos de Bryan Ruiz también disfrutaron al máximo el partido de la Selección de Costa Rica. Leonardo, Mathías y Benjamín estaban tan felices como Carolina Jaikel.
Los hijos de Bryan Ruiz también disfrutaron al máximo el partido de la Selección de Costa Rica. Leonardo, Mathías y Benjamín estaban tan felices como Carolina Jaikel en el duelo contra Haití. Instagram Carolina Jaikel
Esteban Valverde