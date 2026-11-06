Los hijos de Bryan Ruiz se emocionaron con el nombramiento de su papá en la Selección de Costa Rica, pero una duda los inquietó

Los hijos menores de Bryan Ruiz, Leonardo y Benjamín, saltaron de alegría por la llegada de su padre al banquillo de la Selección de Costa Rica. Sin embargo, una preocupación los invadió: ¿quién ayudaría a su mamá, Carolina Jaikel, cuando papá no estuviera en casa?

Ante esta inquietud, Bryan y su esposa hablaron con ambos, los tranquilizaron y les hicieron entender que, en cuanto al apoyo a su madre, nada cambiaría y que él siempre estaría presente. De hecho, Bryan continúa recogiendo a sus hijos cuando tienen diferentes compromisos y sigue completamente entregado a sus pequeños.

Bryan y su familia afrontaron durante los últimos meses el tratamiento de Jaikel para combatir el cáncer, por lo que los niños siempre tuvieron muy claro que la prioridad es que su mamá esté bien.

Bryan Ruiz posó en las canchas del Proyecto Gol en una entrevista que dio a 'La Nación' el 5 de noviembre pasado. (Lilly Arce)

“Mis hijos están felices. Principalmente, Benji (Benjamín) estaba un poco preocupado por la situación con la mamá y me preguntaba cómo íbamos a hacer y demás, pero se le explicó. Ellos están conscientes del teje y maneje de la Selección y están muy felices de que estemos acá”, mencionó Ruiz en una entrevista con La Nación.

Bryan dio a conocer que, después de cumplir con su jornada laboral en la Tricolor, sigue ejerciendo su papel de papá. Por ejemplo, durante estos días ha tenido que correr para llegar a tiempo a recoger a sus pequeños.

“Soy el mismo, ayer fui por Leonardo. Eso seguirá igual. Hay momentos, como los viajes, en los que Caro tendrá ayuda y le tocará asumir más responsabilidades, pero siempre estaremos en los tiempos que debemos estar”, declaró.

Por otra parte, Bryan aseguró que no descuidará su papel como papá, aunque también tiene claro que, cuando está trabajando, quiere estar concentrado al 100 % en la Selección. De hecho, ya ha tenido que establecer algunos límites.

“Tal vez algún día pueda traerlos por acá, pero este es mi trabajo y cada quien tiene su espacio. Inclusive, querían ver el clásico y Christian Bolaños me ayudó a conseguir entradas, pero ellos en su sitio y yo en el mío. Yo ando trabajando, ocupo concentración”, sentenció.

Bryan Ruiz tendrá su debut oficial como técnico de Costa Rica durante la gira de dos partidos amistosos: el 13 de noviembre contra Ecuador y el 17 de noviembre frente a Argentina.