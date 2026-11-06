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Puro Deporte

Bryan Ruiz toma en cuenta a jugadores que estaban ausentes de la Selección de Costa Rica

Bryan Ruiz tomó en cuenta a futbolistas que para Fernando Batista no contaron

05/11/2026. Retratos en entrevista a Bryan Ruiz. Proyecto Gol, San Rafael de Alajuela. Fotografía: Lilly Arce.
Bryan Ruiz está listo para enfrentar sus dos juegos como entrenador oficial de Costa Rica, su estreno será ante Ecuador y luego Argentina. Lilly Arce
Esteban Valverde