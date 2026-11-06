Bryan Ruiz toma en cuenta a jugadores que estaban ausentes de la Selección de Costa Rica

Bryan Ruiz, entrenador de la Selección de Costa Rica, se acordó de algunos jugadores que estuvieron un tiempo ausentes del cuadro patrio. El DT nacional convocó a varios de ellos para los partidos amistosos que disputará la Tricolor el 13 de noviembre ante Ecuador y el 17 del mismo mes frente a Argentina.

Ruiz tomó en cuenta, por ejemplo, a Joseph Mora, lateral izquierdo del Saprissa. También convocó a Manfred Ugalde, quien regresa tras cumplir una suspensión, y al defensor central de Alajuelense, Alexis Gamboa, quien había estado ausente durante el proceso de Fernando Batista debido a una lesión.

En cambio, el estratega dejó fuera de la convocatoria a jugadores como Jeyland Mitchell y Keylor Navas.

Kenay Myrie milita en el fútbol de Dinamarca con el Copenhague. (Foto: Instagram FC Copenhague./Foto: Instagram FC Copenhague.)

Por otra parte, otros nombres sorprendieron, como los de Diego Mesén, Kenay Myrie y Gian Mauro Morera.

La lista completa es la siguiente:

Abraham Madriz, Bayron Mora y Patrick Sequeira; Aarón Salazar, Alexis Gamboa, Diego Mesén, Francisco Calvo, John Paul Ruiz, Joseph Mora, Juan Pablo Vargas, Kenay Myrie y Yerlan Sosa; Andrey Soto, Celso Borges, Douglas López, Gabriel Leiva, Gian Mauro Morera y Roan Wilson; Carlos Mora, Josimar Alcócer, Josimar Méndez, Kenyel Michel y Manfred Ugalde.