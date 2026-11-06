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Puro Deporte

Bryan Ruiz deja claro cómo es su carácter: ‘Cuando yo me enojo, me enojo de verdad’

Bryan Ruiz, entrenador de la Selección de Costa Rica, fue claro en que cuando tenga que hablar fuerte lo hará hasta con sus amigos del fútbol

05/11/2026. Retratos en entrevista a Bryan Ruiz. Proyecto Gol, San Rafael de Alajuela. Fotografía: Lilly Arce.
Bryan Ruiz habló en la entrevista con "La Nación" sobre la presencia de Keylor Navas y otros temas de la Selección. Lilly Arce
Esteban Valverde