Bryan Ruiz deja claro cómo es su carácter: ‘Cuando yo me enojo, me enojo de verdad’

Bryan Ruiz, nuevo técnico de la Selección de Costa Rica, fue enfático sobre su carácter como nueva cabeza de la Tricolor.

Ruiz atendió a La Nación, en una entrevista donde confesó que la gente piensa que él no es “bravo”. Sin embargo, aseguró que las personas cercanas saben que, cuando se enoja, habla en serio y, más bien, el ambiente se puede poner tenso.

Ruiz fue enfático en que será enérgico en la Selección, con la cual buscará comandar al equipo patrio de cara a la Copa del Mundo de 2030.

Por otra parte, adelantó que tiene en cuenta a Keylor Navas, pese a que no estará en la gira por Ecuador y Argentina debido a una dolencia que lo obliga a dosificar las cargas.

Además, Bryan aseguró que, si Navas se mantiene en su nivel actual y quiere estar en la Selección, siempre lo llamará.

Bryan Ruiz atendió a "La Nación" en el Proyecto Gol, donde habló sobre su llegada a la Selección de Costa Rica. (Lilly Arce)

—¿Qué tiene que mejorar Bryan Ruiz como persona para ser un mejor entrenador? ¿Hablar más duro?

—¿Ustedes creen que yo no hablo duro? Pueden preguntarles a los muchachos... En general, me ven tranquilo. Lo que intento es analizar lo que voy a decir, pero yo soy bravo. Si ustedes le preguntan a mi esposa o a mis amigos cercanos, les dirán que, cuando me enojo, me enojo... Pasa pocas veces, pero pasa. Acá la exigencia es diferente y, cuando me toque exigir y preguntar por qué, pues soy de carácter fuerte.

—Usted tiene a muchos amigos y jugadores que fueron compañeros suyos ahora a su cargo. ¿Es difícil esto?

—Eso lo hablé con el grupo y con mis amigos de carrera. Con muchos soy amigo, pero quiero que entiendan que tengo cuatro años de ser entrenador. Quiero que sepan que mi respeto siempre va a estar, pero mi exigencia con ellos será máxima. Por más que tenga amistad con muchos, va a jugar el que pueda ayudarnos más. Acá la amistad no está por encima del respeto, pero dentro de la cancha estará el que esté mejor.

—Mucho se ha dicho que esta generación entró en una zona de confort. Se fueron fácilmente a Europa y han estado en la Selección con apenas dos partidos jugados. ¿Es algo que debe combatir?

—Vamos a guiar a los muchachos. Mi generación era diferente a la actual, principalmente por las redes sociales. Todo es más fácil ahora. Antes, para ver Supercampeones, tenía que esperar al sábado a las 8 a. m. Ahora está disponible en cualquier momento. Uno no sabe algo y lo encuentra en internet; todo se vuelve muy fácil para esta generación.

“Acá, con jugar dos partidos, ya es suficiente para ser llamado o dar el salto, pero ahora queremos guiar a los muchachos para que no pierdan el foco. Que un jugador como Yerlan Sosa no se conforme con lo que está viviendo hoy. Tengo una ventaja: todo lo que estos jugadores ya vivieron, yo también lo viví. Ya pasé por esto, por lo que puedo guiarlos hacia un lugar mejor. Deben entender que en la Selección se piensa como grupo, no como individualidades”.

—¿Cómo visualiza el futuro de la Selección de Costa Rica ahora con usted al frente?

—Tengo toda la fe de que contamos con un grupo de trabajo adecuado para hacer cosas buenas en la Selección. Queremos darle una identidad y saber a qué se juega, así como que los jugadores entiendan lo que vamos a hacer. También queremos resultados, principalmente en los compromisos importantes, como los de marzo y la eliminatoria. Queremos darle una identidad al jugador y que sepa qué hacer dentro de la cancha.

—¿No le da temor que su primera experiencia marque el resto de su carrera como director técnico?

—Las cosas pueden salir bien o mal, pero si uno trabaja a conciencia, está más cerca de que le vaya bien. Te puedo decir que sí me pongo nervioso antes de un juego, pero tengo la habilidad de controlar esas emociones. Desde que jugaba me ponía nervioso antes de los partidos; sin embargo, siempre me tranquilizó saber que había hecho todo para que las cosas salieran bien. Eso buscaré hacer ahora.

—¿Qué significa para usted escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol costarricense?

—Para mí sería un sueño lograr cosas importantes con la Selección como entrenador. Capaz que en algún momento uno pensó que más adelante estaría en este banquillo, pero jamás pensé que tendría esta oportunidad de ser entrenador antes de dirigir algún equipo. Creo que podemos hacer cosas buenas, pero debemos cumplir los objetivos y las tareas.

—¿Keylor Navas continuará en la Selección de Costa Rica hasta la Copa del Mundo de 2030?

—Eso lo decide él. Mientras esté jugando bien y sienta ganas de estar en la Selección, yo lo voy a tomar en cuenta.