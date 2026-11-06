¿Fue Joseph Joseph quien propuso el nombre de Bryan Ruiz como técnico de la Selección de Costa Rica? Esto dice el dirigente

¿Cómo llegó Bryan Ruiz al banquillo de la Selección de Costa Rica? Fue el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, quien conversó con él para primero pedirle que asumiera el banquillo de la Sele de manera interina ante una emergencia, y hasta lo hizo ver por qué podría quedarse, como finalmente pasó.

Pero Joseph Joseph también tuvo algo que ver, porque fue un nombre que él planteó como posibilidad para que la valoraran. Y unos días después, su nombramiento —en principio interino— se dio por acuerdo unánime en la Fedefútbol.

Antes del partido entre Escorpiones y Alajuelense, que la Liga ganó por 1-4 en el Estadio Ricardo Saprissa, Joseph Joseph atendió a FUTV.

En ese espacio, el periodista Andrey Aguilar aprovechó para no solo consultarle sobre el equipo rojinegro, sino que también le preguntó de manera directa si fue él quien impulsó a Bryan Ruiz en la Tricolor.

“Yo no sé, han dicho que fue idea mía, pero la verdad ni siquiera recuerdo si fui yo el que sacó el nombre; pero sí tengo un concepto altísimo de Bryan. Estábamos en una mesa de trabajo en la Federación y ahí todo el mundo hablaba de los pros y contras de los diferentes candidatos.

”No sé por qué se soltó el rumor de que fui yo, pero en todo caso no tengo duda de que Bryan tiene la capacidad para asumir el reto y hacerlo de la mejor manera”, expresó Joseph Joseph en FUTV.

Añadió que puede dar fe de que está muy bien preparado, porque lo vio trabajar en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) durante estos últimos años y tiene claro cómo juegan sus equipos.

“Tiene una idea clara de juego y estoy seguro de que tiene la capacidad para asumir el reto, ojalá le vaya bien”, añadió el jerarca de Alajuelense, quien también integra el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

El periodista le dijo que Bryan también echó mano de otras figuras de la Liga para el cuerpo técnico de la Sele, como Wílmer López y Wardy Alfaro (a partir de enero).

“Ya esas son decisiones de Bryan y hay que apoyarlo en el equipo de trabajo que él quería armar. También llevó a Christian Bolaños, así que a apoyarlos y darles todas las herramientas para que puedan hacer un buen papel”, concluyó Joseph Joseph.