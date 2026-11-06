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¿Fue Joseph Joseph quien propuso el nombre de Bryan Ruiz como técnico de la Selección de Costa Rica? Esto dice el dirigente

Joseph Joseph asegura que tiene un concepto altísimo de Bryan Ruiz como director técnico

Joseph Joseph habló de las cualidades y la preparación de Bryan Ruiz como técnico. Él confía en que le irá bien al frente de la Selección de Costa Rica.
Joseph Joseph habló de las cualidades y la preparación de Bryan Ruiz como técnico. Él confía en que le irá bien al frente de la Selección de Costa Rica. Albert Marín y John Durán
Fanny Tayver Marín