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Puro Deporte

¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica?

Se avecinan los amistosos de la Selección de Costa Rica contra Ecuador y Argentina

Presentación oficial de Bryan Ruiz como director técnico de la Selección Nacional de Acosta Rica (FCF) por parte del presidente Osael Maroto en las instalaciones del Banco Popular/ Foto John Durán
Bryan Ruiz se estrenará como técnico permanente de la Selección de Costa Rica con los amistosos ante Ecuador y Argentina. JOHN DURAN
Fanny Tayver Marín

Bryan Ruiz dará a conocer pronto la lista de convocados a la Selección de Costa Rica porque ya se acercan los partidos amistosos contra Ecuador y Argentina.

¿Cuándo son esos juegos? La Sele hará una gira por Suramérica dentro de unos días.

El partido entre Ecuador y Costa Rica será el viernes 13 de noviembre, a las 6 p. m. (hora de Costa Rica), en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.