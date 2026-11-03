¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica?

Bryan Ruiz dará a conocer pronto la lista de convocados a la Selección de Costa Rica porque ya se acercan los partidos amistosos contra Ecuador y Argentina.

¿Cuándo son esos juegos? La Sele hará una gira por Suramérica dentro de unos días.

El partido entre Ecuador y Costa Rica será el viernes 13 de noviembre, a las 6 p. m. (hora de Costa Rica), en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

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