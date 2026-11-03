¿Cuándo juega la Selección de Costa Rica?

El partido entre Ecuador y Costa Rica será el viernes 13 de noviembre, a las 6 p. m. (hora de Costa Rica), en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.
La cita resulta más que atractiva, en vista que para Ecuador, será su primer partido en condición de local bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo. El equipo busca su primera victoria con el estratega argentino tras asumir después del Mundial 2026.
Para la Tricolor, será el primer partido que dirija Bryan Ruiz ya como director técnico permanente de la Selección de Costa Rica, pues las victorias que consiguió en Nations League contra Nicaragua y Haití fue como seleccionador interino tras la salida de Fernando Bocha Batista.
Después de eso, la Sele viajará a Buenos Aires, porque el partido entre Argentina y Costa Rica será el martes 17 de noviembre (aún sin hora), en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba.
Esta expedición de la Tricolor ya está a la vuelta de la esquina y debido a esta fecha FIFA de noviembre, el Torneo de Apertura 2026 entrará en pausa luego del domingo 8 de noviembre y se reanudará el viernes 20 de noviembre.
¿Cuándo dará la convocatoria Bryan Ruiz? En la rueda de prensa de su presentación formal como técnico patrio, afirmó que algunas cosas cambiarán con él, como que no habrá microciclos, pero también llega con un estilo diferente para los llamados.
“Las convocatorias vamos a anunciarlas jueves o viernes, porque el jugador tiene que acostumbrarse a dar el mejor esfuerzo siempre. Yo el lunes puedo decirle al jugador: ‘¿Qué pasó ayer?, no es el que yo convoqué’”, detalló Bryan Ruiz.