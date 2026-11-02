Bryan Ruiz se deja ver en todo lado como técnico de la Selección de Costa Rica

¿Qué está haciendo Bryan Ruiz? El director técnico de la Selección de Costa Rica anda lejos de los micrófonos, pero muy concentrado en lo suyo y ya se le ve en todo lado.

Después de la extensa rueda de prensa que brindó en su presentación oficial como el dueño del banquillo de la Tricolor en el proceso hacia el Mundial 2030, activó su trabajo presencial en diferentes escenarios.

A Bryan Ruiz se le vio el jueves pasado en el Estadio Alejandro Morera Soto junto a Wílmer López y otros integrantes del cuerpo técnico de la Sele.

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