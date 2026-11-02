Bryan Ruiz se deja ver en todo lado como técnico de la Selección de Costa Rica

¿Qué está haciendo Bryan Ruiz? El director técnico de la Selección de Costa Rica anda lejos de los micrófonos, pero muy concentrado en lo suyo y ya se le ve en todo lado.
Después de la extensa rueda de prensa que brindó en su presentación oficial como el dueño del banquillo de la Tricolor en el proceso hacia el Mundial 2030, activó su trabajo presencial en diferentes escenarios.
A Bryan Ruiz se le vio el jueves pasado en el Estadio Alejandro Morera Soto junto a Wílmer López y otros integrantes del cuerpo técnico de la Sele.
Desde el palco de la gradería oeste, Bryan y el Pato presenciaron el partido en el que Alajuelense derrotó a Motagua y avanzó a la final de la Copa Centroamericana.
El sábado, ellos dos acudieron al Estadio Puente de Piedra, donde Sporting derrotó a Herediano y este domingo, Bryan Ruiz y Christian Bolaños presenciaron juntos el clásico nacional entre Saprissa y la Liga que terminó 0-0 en el Estadio Ricardo Saprissa.
Bryan Ruiz se la pasa de un lado para el otro, con sus manos derechas al lado. No hay microciclos, porque ya él fue muy claro que solo en este país se presentaba esa práctica, que él no tiene contemplada en su gestión.
Pero lo que sí hay es mucha presencia en los estadios, envíandole un claro mensaje a todos los futbolistas, de que están bajo la lupa.
De hecho, con la llegada de noviembre, se acerca el momento de que él efectúe su primera convocatoria ya como técnico permanente de la Selección de Costa Rica para los amistosos contra Ecuador y Argentina.
El partido ante los ecuatorianos será el 13 de noviembre, a las 6 p. m. (hora de Costa Rica), en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.
Mientras que el amistoso contra la Albiceleste será el 17 de noviembre, en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba, en Argentina.