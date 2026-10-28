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Puro Deporte

Bryan Ruiz revela quiénes serán sus hombres de confianza en la Selección de Costa Rica

Bryan Ruiz explicó que un integrante de su cuerpo técnico en la Selección de Costa Rica llegará hasta enero próximo

Presentación oficial de Bryan Ruiz como director técnico de la Selección Nacional de Acosta Rica (FCF) por parte del presidente Osael Maroto en las instalaciones del Banco Popular/ Foto John Durán
Bryan Ruiz (centro) junto a sus asistentes: Christian Bolaños y Wílmer López (a la izq.), además de su analista de video, Ariel González, el preparador de porteros, Ricardo González y el preparador físico, Adrián Acosta. JOHN DURAN
Esteban Valverde

Bryan Ruiz decidió incorporar tres asistentes, un preparador de porteros, un preparador físico y un videoanalista a su cuerpo técnico de la Selección de Costa Rica. El nuevo seleccionador se rodeó de hombres de confianza como Wílmer López, Christian Bolaños y Wardy Alfaro, además de Adrián Acosta, Ricardo González y Ariel González.

El propio Bryan se encargó de presentar a cada uno de los integrantes de su equipo de trabajo y recalcó la importancia que tendrán en este proceso.

“Christian fue muchos años, muchísimos años compañero y rival, pero todos sabemos que fue uno de los más importantes jugadores de la Selección. Él siempre dejó en alto a nuestro país, conozco a Christian y sé lo que puede aportar. Será muy importante”, dijo Ruiz sobre Christian Bolaños.