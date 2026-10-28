Bryan Ruiz revela quiénes serán sus hombres de confianza en la Selección de Costa Rica

Bryan Ruiz decidió incorporar tres asistentes, un preparador de porteros, un preparador físico y un videoanalista a su cuerpo técnico de la Selección de Costa Rica. El nuevo seleccionador se rodeó de hombres de confianza como Wílmer López, Christian Bolaños y Wardy Alfaro, además de Adrián Acosta, Ricardo González y Ariel González.

El propio Bryan se encargó de presentar a cada uno de los integrantes de su equipo de trabajo y recalcó la importancia que tendrán en este proceso.

“Christian fue muchos años, muchísimos años compañero y rival, pero todos sabemos que fue uno de los más importantes jugadores de la Selección. Él siempre dejó en alto a nuestro país, conozco a Christian y sé lo que puede aportar. Será muy importante”, dijo Ruiz sobre Christian Bolaños.

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