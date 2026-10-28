Bryan Ruiz revela quiénes serán sus hombres de confianza en la Selección de Costa Rica

Bryan Ruiz decidió incorporar tres asistentes, un preparador de porteros, un preparador físico y un videoanalista a su cuerpo técnico de la Selección de Costa Rica. El nuevo seleccionador se rodeó de hombres de confianza como Wílmer López, Christian Bolaños y Wardy Alfaro, además de Adrián Acosta, Ricardo González y Ariel González.
El propio Bryan se encargó de presentar a cada uno de los integrantes de su equipo de trabajo y recalcó la importancia que tendrán en este proceso.
“Christian fue muchos años, muchísimos años compañero y rival, pero todos sabemos que fue uno de los más importantes jugadores de la Selección. Él siempre dejó en alto a nuestro país, conozco a Christian y sé lo que puede aportar. Será muy importante”, dijo Ruiz sobre Christian Bolaños.
Sobre la llegada de Wílmer López, el exjugador recalcó que su admiración por el Pato viene desde hace muchos años, por lo que quería tenerlo cerca en este proceso.
“De Wílmer puedo decir que siempre fue mi ídolo, fue una pieza importante para ser futbolista, siempre fue un ejemplo para mí. Durante su carrera sigue mostrando las cosas buenas. Tiene muchos éxitos en el fútbol femenino y ahora lo queremos sumar acá”, resaltó.
Sin duda, uno de los nombres que llamó la atención fue el de Ariel González, quien tendrá la función de videoanalista principal.
“Es uno de los menos conocidos, pero es de los más importantes porque es el videoanalista; nos va a ayudar mucho en el análisis del equipo, así como de los rivales”, acotó Ruiz.
El preparador de porteros será Ricardo González, quien ha ocupado ese puesto en procesos anteriores de la Selección.
En cuanto a Wardy Alfaro, será el primer asistente de Ruiz. Sin embargo, se incorporará al equipo hasta enero, cuando termine su contrato con Alajuelense, donde es la mano derecha de Óscar Ramírez.
“Para esta gira estará Edson Soto; él muy amablemente me aceptó estos dos partidos. Es muy profesional, pero le expliqué que a Wardy lo conozco desde hace muchos años y sé lo que me puede aportar. Aun así, ojalá que Edson en algún momento pueda estar vinculado a Selecciones Nacionales, porque es de los formadores más importantes del país”, dijo Bryan.
Por último, la preparación física estará a cargo de Adrián Acosta, profesional que forma parte del equipo de trabajo de la Fedefútbol.
El cuerpo técnico de Bryan Ruiz ya se concentra en la preparación de los amistosos contra Ecuador, el 13 de noviembre, y Argentina, el 17 de ese mes.