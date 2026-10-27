Bryan Ruiz fue presentado como seleccionador de Costa Rica para el proceso 2030

Bryan Ruiz llega para liderar el proceso 2030 con la Selección de Costa Rica

Esteban Valverde

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Bryan Ruiz fue presentado este 27 de octubre como entrenador de la Selección de Costa Rica y, durante su primera conferencia de prensa, abordó varios temas relacionados con el proceso hacia el Mundial de 2030.








Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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