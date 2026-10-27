Bryan Ruiz fue presentado como seleccionador de Costa Rica para el proceso 2030

Bryan Ruiz fue presentado este 27 de octubre como entrenador de la Selección de Costa Rica y, durante su primera conferencia de prensa, abordó varios temas relacionados con el proceso hacia el Mundial de 2030.

El nuevo seleccionador habló sobre la conformación de su cuerpo técnico, la posibilidad de trabajar en el futuro con Yendrick Ruiz, la situación de Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas, así como los amistosos ante Ecuador y Argentina.

La conferencia:

¿Quería Bryan Ruiz a Yendrick Ruiz como asistente de la Selección de Costa Rica? Copiado!

“Yo lo quería de cierta manera al lado, pero creo que era más importante tomar una decisión dura y no tenerlo en el cuerpo técnico. Él está empezando a ser entrenador y lo está haciendo bien. Ya está fogueándose como asistente; debe ir acumulando experiencia. Él será un buen entrenador. En algún momento trabajaremos juntos”, explicó Ruiz.

Esto dijo Bryan Ruiz sobre Alejandro Bran, Warren Madrigal y Kenneth Vargas Copiado!

“Ellos están habilitados para ser convocados. Ahora, la disciplina es importante y ellos deben hacerse responsables. No serán tomados en cuenta; hay jugadores por delante de ellos. Les daremos seguimiento para ver cómo siguen y valoraremos más adelante.

”La posibilidad es que sigan haciendo las cosas bien con sus equipos y que el jugador que está en el puesto de cada uno baje su rendimiento”.

¿Cómo eligió su cuerpo técnico? Copiado!

“Sobre el cuerpo técnico, tenía como 10 o 15 opciones por capacidad, conocimiento y lealtad. Inclusive, me dolió dejar a muchos afuera. Quería un cuerpo técnico nacional, que sienta la camiseta”, afirmó.

Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, le entregó a Bryan Ruiz una camisa de la Selección de Costa Rica. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Por qué debutar contra Ecuador y Argentina? Copiado!

“Jugamos contra dos de las mejores selecciones de América del Sur: contra una excampeona del mundo y la actual subcampeona. Ecuador es una selección de mucho poder y es muy bueno tener este roce. Contra Argentina y Ecuador, la prioridad no es ganar, pero vamos a buscarlo”, manifestó.

¿Cómo toma que esta oportunidad llegue cuando apenas ha dirigido en liga menor? Copiado!

“Estamos de acuerdo en que esta oportunidad es difícil que llegue si uno solo ha dirigido en liga menor. Sé que a mí se me da por mis 100 partidos como capitán, pero, si no me sintiera preparado, diría que no. Tengo la certeza de que podemos hacerlo”, señaló.

¿Hay restricciones en sus convocatorias respecto a la edad? Copiado!

“No hay restricciones. Vamos a tener reuniones de ahora en adelante. Tenemos que conversar sobre mi idea, lo que él quiere trabajar y lo que vamos a hacer. Sí le diré mi idea: queremos un cambio, pero paulatino; vamos a buscar un balance.

”Los jugadores de mayor edad deben entender su rol. No sé si irán al Mundial, pero ahorita nos pueden ayudar muchísimo”, expresó.

¿Cuál es el mensaje para los jugadores costarricenses? Copiado!

“Mi mensaje para todos es que debemos poner a la Selección otra vez en el lugar alto. Debemos tener compromiso total. Hemos perdido prestigio en la zona y hay que recuperarlo”, dijo Ruiz.

Bryan Ruiz: ‘Es un día importante para mí, para Costa Rica’ Copiado!

“Lo más importante es devolver a la Selección donde merece estar. Durante muchos años logramos subir peldaños en lo futbolístico y a nivel de país. Los futbolistas, de cierta manera, somos un canal para mostrar el país”, comentó el nuevo seleccionador.

“Para mí, estar en otro campo es un honor. Quiero ver el Estadio Nacional a reventar y celebrar ahí. Quiero volver a las grandes competencias internacionales; vamos a trabajar mucho. Tengo un gran grupo de trabajo para liderar a los muchachos que tomemos en cuenta. Al final, los jugadores son los más importantes para sacar los resultados”, añadió.

Las palabras de Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol Copiado!

“Le doy la bienvenida oficialmente a Bryan: antes, Capi; ahora, profe. Es una nueva etapa en tu carrera que será exitosa. Bienvenido a la que es y será tu casa. Ahora empezás un nuevo capítulo; nadie más que vos sabe lo que esto representa”, expresó Maroto.

“Este será un gran reto, pero, con compromiso y esfuerzo, darás alegría a este país. Gracias por creer y aceptar. Bryan, bienvenido”.