De recuperar la confianza a clasificar al Mundial: las misiones de Bryan Ruiz con la Selección de Costa Rica

Bryan Ruiz tendrá este 27 de octubre su presentación como nuevo director técnico de la Selección de Costa Rica. El seleccionador afronta cinco retos en los que la respuesta debe ser inmediata, ahora que será quien comande al cuadro patrio durante el proceso hacia el Mundial de 2030.

Para empezar, Ruiz deberá consolidar una generación que no ha podido encontrar su norte desde Catar 2022.

En la última Copa del Mundo a la que asistió la Selección Nacional, varios futbolistas estaban llamados a tomar el relevo en el equipo patrio, como Brandon Aguilera, Roan Wilson, Anthony Hernández, Douglas López y Jewison Bennette, entre otros.

No obstante, después de ese torneo, estos jugadores tuvieron una participación irregular en las siguientes convocatorias. Jewison Bennette, por ejemplo, se ha perdido varios de los llamados de la Tricolor y prácticamente no ha formado parte de los partidos oficiales desde 2022.

Bryan Ruiz dirigió a la Selección de Costa Rica para los últimos duelos del mes de octubre, cuando se le ganó a Nicaragua y Haití. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Ahora, Bryan deberá combinar a los futbolistas que arrastran la decepción de haber perdido la oportunidad de disputar el Mundial de 2026, a quienes vivieron la experiencia de Catar 2022 y a los nuevos talentos, con la mirada puesta en 2030.

Ese trabajo ya comenzó con una base integrada por Keylor Navas, Francisco Calvo, Celso Borges, Juan Pablo Vargas y Rónald Matarrita, a quienes se suman jugadores como Sebastián Acuña, Yerlan Sosa, Kenyel Michel, Orlando Sinclair y Claudio Montero, entre otros.

“A Celso no lo traje para jugar todos los minutos, pero sí para sumar. Celso le estuvo hablando a (Sebastián) Acuña, por ejemplo, durante toda la semana, y eso se notó en la cancha”, mencionó Ruiz luego del partido que Costa Rica le ganó a Nicaragua en la fecha FIFA de octubre.

Los líderes

Otro aspecto que Ruiz necesita desarrollar con urgencia, y que él mismo ha señalado como una necesidad, es la formación de nuevos liderazgos. Durante su interinato al mando de la Selección Mayor, recurrió a jugadores como Keylor Navas, Francisco Calvo y Celso Borges, quienes se encuentran en una etapa avanzada de sus carreras.

En el horizonte aparecen futbolistas como Orlando Galo y Manfred Ugalde, pero, más allá de ellos, Bryan y su cuerpo técnico deben encontrar a más jugadores capaces de asumir el liderazgo y ejercer una influencia positiva en el camerino.

“Muchas veces se le ha dado a jugadores que no tienen los valores de la Selección (la capitanía de la Selección de Costa Rica), que andan metidos en problemas, en discusiones, en situaciones, y yo creo que eso da un mal ejemplo para todos los jugadores”, enfatizó Bryan durante la conferencia de prensa en la que fue nombrado seleccionador interino.

La afición

Bryan inicia su gestión con una de sus misiones ya avanzada, pues tiene a su favor un aspecto importante: logró reconectar a la afición con el equipo, algo que se había perdido durante la etapa de Miguel Herrera y que nunca llegó a consolidarse con Fernando Batista.

Tras la victoria por 3-0 ante Nicaragua, Bryan Ruiz y la Selección consiguieron que el estadio Ricardo Saprissa estuviera lleno para el partido contra Haití, que terminó con un triunfo por 2-0.

“Primero que todo, agradecer a la afición por la aceptación de nosotros al venir acá e intentar darle una cara diferente a la Selección. Yo creo que eso es lo que los ha motivado a llenar este estadio”, reflexionó el timonel al evaluar el cambio de percepción que habían generado en la afición.

Objetivos deportivos

No se puede dejar de lado el aspecto deportivo. Una de las principales misiones de Bryan será clasificar a Costa Rica a la Copa Oro de 2027 y, por supuesto, llevar a la Tricolor al Mundial de 2030. Este último es el gran objetivo del proceso.

Reto personal

Por último, y en un reto más personal, Bryan Ruiz deberá demostrarse a sí mismo que esta oportunidad no le llega de forma apresurada. El entrenador asumió el mando de la Selección como una solución de emergencia, ante la necesidad de la Tricolor de cambiar el rumbo luego de los malos resultados obtenidos con Fernando Batista.

Bryan venía de desempeñarse como técnico interino de Alajuelense, pero su principal función era la de director técnico del equipo de alto rendimiento manudo. Esta será su primera experiencia formal como entrenador de una selección nacional.

Bryan Ruiz inicia formalmente este 27 de octubre su gestión como seleccionador de Costa Rica. Como capitán de la Tricolor, disfrutó de una de las épocas más doradas del fútbol nacional, y ahora su presencia genera esperanza entre quienes desean que vuelvan los buenos tiempos para el equipo costarricense.