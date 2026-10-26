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Puro Deporte

De recuperar la confianza a clasificar al Mundial: las misiones de Bryan Ruiz con la Selección de Costa Rica

Bryan Ruiz será presentado este martes y estos son sus cinco grandes desafíos con la Selección de Costa Rica

04/10/2026/ Juego de la Selección Nacional de Costa Rica ante Haití por la Liga de Naciones de CONCACAF 2026 / en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Andrey Soto fue uno de los jugadores de la Selección de Costa Rica que marcó ante Haití ya con Bryan Ruiz en el banquillo. JOHN DURAN
Esteban Valverde

Bryan Ruiz tendrá este 27 de octubre su presentación como nuevo director técnico de la Selección de Costa Rica. El seleccionador afronta cinco retos en los que la respuesta debe ser inmediata, ahora que será quien comande al cuadro patrio durante el proceso hacia el Mundial de 2030.

El cambio generacional

Para empezar, Ruiz deberá consolidar una generación que no ha podido encontrar su norte desde Catar 2022.