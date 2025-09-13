Puro Deporte

¿Dónde y cuándo ver a los atletas costarricenses en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025?

Costa Rica tendrá, por primera vez, a tres deportistas participando en un Mundial de Atletismo

Por Juan Diego Villarreal
Mundial de Atletismo Diana Bogantes, (Maratón) Daniela Rojas, (400 metros vallas) Gerald Drummond (400 metros) 13 de setiembre del 2025 Fotografías: Mario Castillo, Albert Marín y Rafael Pacheco
Diana Bogantes competirá este sábado en la maratón, mientras Daniela Rojas y Gerald Drummond, lo harán el domingo y lunes, respectivamente, en las eliminatorias de los 400 metros vallas. (La Nación/Fotografías: Mario Castillo, Albert Marín y Rafael Pacheco)







Mundial de AtletismoDiana BogantesDaniela RojasGerald Drummond
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

