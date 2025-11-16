Dimas Escazú sorprende al Saprissa y clasifica a su primera final en el fútbol femenino

La delantera del Saprissa, Carolina Venegas, intenta dominar el balón ante la marca de Rouss Marenco (31). Dimas Escazú venció 2-1 al Saprissa y jugará la final del fútbol femenino.

El equipo de Dimas Escazú dio el batacazo en las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Premier Promerica Femenina 2025, al dejar en el camino al Deportivo Saprissa y clasificarse a la gran final del certamen por primera vez en su historia.

La escuadra escazuceña, dirigida por el técnico Geovanni Vargas, derrotó 2-1 a las moradas en el estadio Alejandro Morera Soto, en un encuentro donde las tibaseñas dominaron el compromiso, pero sus rivales fueron más efectivas y, en cuatro minutos, lograron marcar la diferencia en el partido.

Pamela Elizondo, en una acción individual al minuto 36 y Fiama Hidalgo, al minuto 40, tras resolver un entrevero en el área, marcaron los tantos que ponen a Dimas Escazú en su primera final, en la historia del fútbol femenino.

En la segunda parte, la escuadra morada intentó reaccionar, pero Dimas se defendió con todo. Las moradas lograron anotar el gol del descuento al minuto 86 con un cabezazo de Mónica Matarrita, tras un tiro libre de Katherine Alvarado.

La jugadora Pamela Elizondo aseguró que llegar a la final se debe al esfuerzo y la dedicación del grupo, que trabaja desde hace 10 meses.

“Desde el 6 de enero empezamos a entrenar. Soy la más feliz del mundo. Dimas nunca había llegado a una final. Esto significa mucho para el grupo. Estamos emocionadas. Físicamente y mentalmente estamos muy fuertes. Sabemos que la final será difícil, pero confiamos en nosotras”, comentó Elizondo en la transmisión de Canal 7.

Dimas Escazú, que desde el 2010 milita en la máxima categoría del fútbol femenino costarricense, se medirá al vencedor de la otra semifinal que disputarán Alajuelense y Sporting FC, este mismo domingo a partir de las 3:30 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

La gran final se disputará el viernes 21 de noviembre a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto, a un solo partido.