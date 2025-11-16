Puro Deporte

Dimas Escazú sorprende al Saprissa y clasifica a su primera final en el fútbol femenino

El conjunto de Dimas Escazú logró el boleto a la gran final del fútbol femenino de la mano de su entrenador y fundador Geovanni Vargas

Por Juan Diego Villarreal
Saprissa vs. Dimas Escazú Torneo Apertura 2025 Femenino Semifinal 16 de noviembre del 2025 Fotografía: Deportivo Saprissa
La delantera del Saprissa, Carolina Venegas, intenta dominar el balón ante la marca de Rouss Marenco (31). Dimas Escazú venció 2-1 al Saprissa y jugará la final del fútbol femenino. (La Nación/Fotografía: Deportivo Saprissa)







Dimas EscazúDeportivo SaprissaTorneo Apertura de la Liga Premier Promerica Femenina 2025
Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

