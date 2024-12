Deyver Vega se pone el traje de figura cuando Saprissa más lo requería

Deyver Vega levantó la mano para meter a Saprissa de lleno en la lucha por el pase a la final de segunda ronda. Los morados perdían por dos goles, pero con una asistencia y un gol, él se volvió una pieza vital para ese empate 2-2 en Ciudad Quesada contra San Carlos.

Una vez concluido el partido, recordó que el día anterior había dicho que había que remar contra corriente, porque vienen partidos muy duros si los tibaseños realmente quieren ser pentacampeones nacionales.

“Venir a San Carlos no es fácil, más con la cancha y todo el tema que ustedes (periodistas) conocen. Somos un grupo muy fuerte, muy unido, que mentalmente sabe lo que quiere y yo creo que eso lo refleja cada uno de nosotros dentro y fuera de la cancha”, expresó Deyver Vega.

Añadió que en este partido Saprissa tuvo que hacer cosas diferentes, arriesgar y que ese es el ADN que distingue a su equipo y que salió a relucir esa sinergia que hay en el cuadro morado.

“En estas instancias sacamos algo diferente, que nos da ese ADN para resolver y para darle a la afición lo que quiere al final. Dimos un paso importante, pero creo que falta mucho”, citó el atacante.

Admitió que las cosas no han sido sencillas para él, pero siempre se ha caracterizado por ser una persona muy positiva, que sabe cómo es la carrera de un futbolista y que trata de aprovechar los momentos, como en este juego que estaba cuesta arriba para Saprissa.

De cara a lo que viene, Deyver Vega destacó que cualquier integrante de su equipo puede marcar diferencia, como lo hizo él.

“Somos un gran equipo y fue un gran paso para cerrar en nuestra casa, con nuestra gente y cerrar bien, para preparar todo lo que viene”, citó, luego de quince minutos de ensueño en su tierra, porque él es de San Carlos.

“Le dedico esto a mi familia que siempre me acompaña y que está aquí. A Dios, por supuesto. Ha sido un proceso duro, complicado, pero a la vez lindo, porque son pruebas y cosas que Dios le pone a uno en el camino. Sabía que había un propósito para volver a Saprissa y eso lo confirmo desde que volví a firmar. Estas instancias me encantan y pude ayudar, que es lo que me gusta”, concluyó el hombre que salió al rescate de la “S”.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, si quiere recibir El Boletín Morado en su correo electrónico, puede registrarse gratis aquí.