Desde Costa Rica hasta México: José Saturnino Cardozo confiesa el mayor orgullo de su vida

José Saturnino Cardozo mientras terminaba de afinar detalles para el partido entre el Municipal Liberia y el Deportivo Saprissa, también publicó en sus redes sociales un mensaje especial: “Feliz cumpleaños, mis princesas hermosas”.
Sus hijas, las mellizas Antonella y Constanza están de manteles largos. Y desde Costa Rica, hasta México, él les mandó un mensaje emotivo, con confesión incluida.
“Ser su papá y verlas crecer juntas es el mayor orgullo de mi vida. Las amo con todo mi corazón”, escribió José Saturnino Cardozo.
El técnico paraguayo e ídolo del fútbol mexicano acompañó la publicación en su cuenta de Instagram con una fotografía suya junto a sus amadas hijas.