Derecho de Respuesta: Ferlin Fuentes responde a publicación de ‘La Nación’

Este miércoles 25 de febrero del 2026, a la 1:36 p. m., el periódico La Nación publicó un artículo titulado “Eso no se vale: Josué Quesada le tira con todo y hasta regaña a Ferlin Fuentes” sobre mí, basado en la opinión de un periodista de TDMax, propiamente Josué Quesada. Al mismo tiempo, agrega la opinión de Miguel Calderón, periodista de Teletica Deportes.

Sin embargo, La Nación decidió poner en su agenda noticiosa un zipi-zape de redes sociales, en la que mi única actuación fue denunciar algo que considero cuestionable desde el punto de vista ético. No fue un ataque personal ni una insinuación ligera: fue una pregunta legítima, como muchas otras que he formulado en mi carrera.

Tras el clásico colgué un tuit en el que indiqué que el árbitro Benjamín Pineda tiene un bar de concepto deportivo en el que un colaborador actual del Saprissa realiza un programa de TV. Soy del pensar que un árbitro que dirige en primera división no debería tener vínculos comerciales con actores que participan activamente en la misma competencia. No afirmé que existiera un arreglo indebido. Planteé un cuestionamiento ético, que es distinto. El periodismo también consiste en abrir debates necesarios, aunque incomoden.

Mi intención no ha sido personalizar el debate, sino cuestionar situaciones que pueden afectar la transparencia del fútbol nacional. Yo solo expuse un tema que tiene sustento. Y lo seguiré haciendo cuando considere que hay asuntos que deben discutirse públicamente.