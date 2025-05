Dean Huijsen, el joven defensor que promete ser el futuro del Real Madrid de cara al Mundial de Clubes

Dean Huijsen será el nuevo jugador del Real Madrid de cara al Mundial de Clubes. El joven defensor, de 20 años y de doble nacionalidad hispano-neerlandesa, se convertirá en una de las piezas clave del proyecto defensivo del club en los próximos años. Aunque aún no hay anuncio oficial, todo indica que su llegada a la capital española será inminente, previo al torneo internacional.

Por su excelente rendimiento en el Bournemouth, Huijsen ha sido pretendido por varios de los principales clubes de la Premier League, como Liverpool, Chelsea, Arsenal y Manchester United. Incluso el Bayern Múnich mostró interés en él. Sin embargo, según información de la BBC, el jugador ha decidido rechazar esas ofertas para cumplir su sueño de vestir la camiseta del Real Madrid.

Fotografía de las redes sociales del club. (Fot/Redes sociales del club.)

Se espera que el traspaso se concrete el próximo jueves, tras realizarse el reconocimiento médico, y que firme contrato hasta 2030. Se estima que su salario será de aproximadamente 9 millones de euros brutos anuales, con una cláusula de aumento a 11 millones en futuras temporadas.

Tras la llegada de Xavi Alonso como nuevo técnico del Madrid, el club dio luz verde al fichaje, según informó AS. “Xavi habló con Huijsen por teléfono y cree que encaja en su estilo de juego expansivo y progresivo”, señalaron fuentes cercanas.

La historia de Huijsen con el Madrid no es nueva. A los 16 años, el club lo intentó captar, incluso invitándole a un tour por las instalaciones junto a su familia. Sin embargo, en ese momento decidió dar el salto a la Juventus. En Turín, no tuvo la continuidad que esperaba y, pese a debutar, no contó con la confianza del entrenador Allegri. Ahí apareció Tiago Pinto, entonces director deportivo de la Roma y ahora del Bournemouth, quien ayudó a potenciar su talento en Italia.

Su potencial llamó la atención en Inglaterra, y gracias a su desempeño, Huijsen está dando el siguiente paso en su carrera para convertirse en un posible pilar de la defensa merengue en el futuro.