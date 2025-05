De un papa ‘cuervo’ a un papa ‘North Sider’: León XIV también tiene su equipo

En una de sus múltiples facetas, el anterior papa Francisco era conocido por su afición al equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro, conocido como los Cuervos.

El recién electo papa León XIV sale al balcón de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, para saludar a los fieles. (ANDREJ ISAKOVIC/AFP)

Hoy, después de la fumata blanca, al nuevo Pontífice León XIV ya se le conoce la filiación deportiva, aunque probablemente sin llegar al grado de identificación que pueda sentir un argentino por su equipo de fútbol (así sea el mismísimo Papa).

Robert Francis Prevost es oriundo de Chicago y de inmediato iniciaron las especulaciones, en una ciudad donde los habitantes del norte suelen ser aficionados a los Cachorros y los sureños a los Medias Blancas, ambos del béisbol de Grandes Ligas. Prevost es del sur pero según parece, rompió con esa tradición.

El tema reviste gran interés, sabiendo que todos los aficionados piden indulgencias celestiales cuando necesitan un favor divino para su equipo. Así que resulta ventajoso tener entre los nuestros a un alto cargo de la iglesia, que pueda interceder de manera directa. Ya quedó comprobado con el anterior líder católico, Francisco: bajo su pontificado, el San Lorenzo de Almagro ganó en 2014 el principal título de su historia, la Copa Libertadores.

El periodista Matt Eurich, de la cadena CBS, se encargó de dar la “primicia”, aunque siendo un buen colega, lo atribuyó a una cadena rival: según puso en su cuenta de X, fue un periodista de la ABC (al que no identificó) quien reveló que Robert Prevost era “el primer cardenal aficionado a los Cachorros”. Es decir, un North Sider, como se les conoce.

ABC News just confirmed he's a Cubs fan https://t.co/cFEJPgxEmm — Matt Eurich (@MattEurich) May 8, 2025

De inmediato medios estadounidenses replicaron la noticia, aunque de momento no hay registros oficiales de Prevost comiendo hot dogs en el Wrigley Field (casa de los Cachorros) o cantando Take me out to the ball game junto al ya fallecido periodista Harry Carey, una de las grandes tradiciones de los aficionados a los Cachorros.

Este equipo de beisbol atravesó una de las más célebres y prolongadas rachas negativas en la historia del deporte mundial, pues pasaron 108 años sin ser campeones (de 1906 a 2016), una cifra que hace ver benevolentes los 81 años que vagó Cartaginés por el desierto.

En la actual temporada, los Cachorros marchan como líderes de la División Central de la Liga Nacional, con tres juegos de ventaja sobre sus archirrivales los Cardenales de San Luis. Es un positivo arranque de campaña, pero les vendría bien un empujón desde las alturas.

Aunque también tiene la nacionalidad peruana, país donde vivió y ejerció su labor pastoral durante años, por ahora no se conoce una eventual afición de León XIV hacia algún club de fútbol de ese país. Más bien, el diario deportivo Olé de Argentina reprodujo una cita donde confiesa que, por encima del fútbol, le gusta más el tenis. Así que Match point en el cónclave.

