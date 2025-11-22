De titular a ausente: el Spartak pierde a Manfred Ugalde para el próximo partido

Manfred Ugalde, delantero del Spartak de Moscú, regresó a su club y fue titular en el encuentro contra el CSKA.

El nacional, quien disputó con la Selección de Costa Rica, los juegos eliminatorios de noviembre contra Haití y Honduras, actuó durante 91 minutos, antes de ser sustituido. El único gol del juego lo marcó Igor Dmitriyev al minuto 43.

Los diferentes medios de comunicación de Rusia, entre ellos Sport 24, destacaron que Ugalde se perderá el siguiente encuentro que disputará el Spartak.

En la jornada 17, el Spartak jugará como visitante contra el Baltika, el sábado de la próxima semana.

“Manfred Ugalde fue amonestado ante el CSKA, es la cuarta amarilla que recibe en la actual temporada de la Premier League rusa. Por lo tanto, se perderá el próximo partido de liga de los rojiblancos”, resaltó Sport 24.

Ugalde ha marcado 4 goles en 16 partidos del Spartak esta campaña. En todas las competiciones tiene 18 encuentros y cinco anotaciones.

Tras 16 jornadas, el Spartak ocupa el sexto puesto de la clasificación de la Premier League rusa con 28 puntos.

“¡Fue un gran partido! Me encanta jugar este tipo de partidos. Todos entendieron la importancia de este encuentro, así que todos en el equipo estaban encantados de ganar”, dijo Alexander Dijiku, jugador del Spartak.