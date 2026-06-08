De la gloria al olvido: las selecciones campeonas del mundo que llevan décadas sin levantar la Copa

En algún momento de la historia de los Mundiales, varias selecciones llegaron al punto máximo del evento, se consagraron campeones; sin embargo, pasaron los años y sus capitanes no volvieron a repetir la escena de levantar la copa.

Desde 1930, solo ocho selecciones se han repartido el honor de obtener la supremacía absoluta del fútbol mundial.

Brasil, Alemania, Argentina, Francia, España, Inglaterra, Uruguay e Italia —que no clasificó a la justa de Norteamérica 2026— tienen el honor de ser los únicos campeones en las 22 ediciones de la Copa del Mundo.

Varias de estas selecciones arrastran años de sequía y, sin duda, el caso más dramático y nostálgico es el de la selección de Uruguay. Los charrúas, quienes fueron los primeros campeones en la edición inaugural de 1930, no ganan una Copa del Mundo desde el mítico y recordado “Maracanazo”, en la edición de 1950. Son 76 eternos años sin que los charrúas hayan vuelto a experimentar la sensación de ser los números uno del mundo.

España tiene 16 años sin ser campeón; su último cetro fue en Sudáfrica 2010. (Matt Dunham)

Tras ellos se ubica el rival de la selección de Costa Rica en el amistoso de este miércoles en Orlando, Estados Unidos.

Reconocidos mundialmente como los inventores del fútbol moderno, Inglaterra arrastra una sequía casi igual de pesada. Su único título internacional llegó jugando en casa durante el lejano Mundial de 1966.

Los ingleses suman 60 años de frustración, pese a que, cada cuatro años, son considerados favoritos al cetro.

Inglaterra, rival de Costa Rica el próximo miércoles, tiene 60 años de no ser campeón. Aquí, Harry Kane en un partido clasificatorio ante Letonia. (GINTS IVUSKANS/AFP)

Brasil, el de más títulos en el Mundial con cinco, ya suma 24 años sin ganar una Copa; la última vez fue en la justa que se disputó en Corea y Japón 2002.

Alemania levantó la copa por última vez en la edición de Brasil 2014. Para este verano norteamericano, los germanos acumularán 12 años de sequía.

Italia, una histórica tetracampeona del mundo, vive un drama deportivo muy particular. No solo lleva 20 años sin ser campeón (desde su victoria en Alemania 2006), sino que sufrió la humillación de no clasificar a las últimas tres ediciones del torneo.

Italia lleva 20 años sin ser campeón (desde su victoria en Alemania 2006) y no clasificó a las últimas tres ediciones del torneo. El arquero Gianluigi Donnarumma y otros compañeros reclaman en un partido ante Bosnia por el repechaje. (ELVIS BARUKCIC/AFP)

Francia ganó en Rusia 2018, mientras que Argentina es el defensor en el Mundial de 2026.

Ocho selecciones se han repartido los cetros de los Mundiales y, si bien es cierto que llegar a la final es el partido que todos quieren disputar, hay cinco selecciones que han tenido el honor de pelear por el cetro, pero nunca lo han ganado.

Países Bajos – 3 finales (1974, 1978 y 2010); cayó ante Alemania, Argentina y España.

Checoslovaquia (ahora separado en dos países)– 2 finales (1934 y 1962); perdió frente a Italia y Brasil.

Hungría – 2 finales (1938 y 1954); cayó contra Francia y Alemania.

Croacia – 1 final (2018); perdió frente a Francia en Rusia 2018.

Suecia – 1 final (1958); lo derrotó Brasil en Suecia 1958.

Años sin ganar el Mundial