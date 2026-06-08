Puro Deporte

De la gloria al olvido: las selecciones campeonas del mundo que llevan décadas sin levantar la Copa

Uruguay, Inglaterra y más, los campeones que no han vuelto a reinar en un Mundial

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Por Milton Montenegro

En algún momento de la historia de los Mundiales, varias selecciones llegaron al punto máximo del evento, se consagraron campeones; sin embargo, pasaron los años y sus capitanes no volvieron a repetir la escena de levantar la copa.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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