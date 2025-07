David Guzmán le gana a la báscula y juega su propio partido contra los kilos

Cada vez que inicia un campeonato, David Guzmán, volante del Deportivo Saprissa, no solo debe enfrentar a los rivales en el terreno de juego, sino también las miradas de muchos aficionados, quienes se fijan en su peso y, desde las gradas, le gritan “gordo”.

Así le sucedió la temporada pasada, cuando algunos cuestionaron su peso.

Guzmán no se escondió ante las críticas y, a mediados de marzo, les contestó a quienes dicen que no corre por estar pasado de libras.

“Todos saben lo profesional que es Paulo César Wanchope, y desde que llegó al equipo conversamos del tema (peso). Él lo vio junto al nutricionista y siempre observamos mejoras. Como me lo dijeron en ese momento, nosotros, como institución, no tenemos que publicar los números para que el aficionado esté tranquilo”, dijo Guzmán.

David es consciente de lo que debe mejorar, y tener el peso adecuado que le ayude a efectuar los recorridos que exige el fútbol de alto rendimiento es uno de los aspectos a los que le pone atención.

Luego de que terminó el pasado torneo, Guzmán siguió al pie de la letra las indicaciones, se cuidó y empezó a recoger los frutos.

“Durante el receso no he tenido tantas vacaciones, porque me propuse que debía bajar más, que tenía que llegar mejor. Quiero mejorar en todo sentido para ayudar más al equipo. Fue un bonito reto y, gracias a Dios, ya lo estamos logrando”, dijo Guzmán en Deportes Repretel.

El mediocampista perdió tres kilos y medio, y compartió cómo logró bajar. Aparte de efectuar ejercicio con el equipo, lo complementó con un programa que sigue con detalle.

“La alimentación ha sido mucho más correcta y hemos seguido el plan acorde a lo que nuestro nutricionista quiere. La verdad que se ha reflejado mucho en los resultados, en los números, en cómo se realizó la pretemporada”, destacó Guzmán.

David Guzmán, volante del Deportivo Saprissa, dice que quiere iniciar el campeonato de la mejor forma para ayudarle al equipo. (JOHN DURAN)

David añadió que, para un deportista, no es tan sencillo implementar, por ejemplo, un régimen para disminuir los alimentos.

“Hacer eso podría presentar una lesión y es peor, pero al iniciar un nuevo torneo, y con lo que he venido haciendo, uno se siente muchísimo mejor”, opinó el futbolista, quien en marzo tuvo una opinión similar.

“El jugador debe ir de a poco. No tiene que perder ese porcentaje de grasa solo porque la gente lo pide. Se debe entender que el deportista no lo puede hacer de golpe porque podrían venir lesiones. Lo importante es mejorar; si los números muestran avances, eso es lo que cuenta”, explicó Guzmán.

David Guzmán ha seguido al pie de la letra el plan de trabajo y alimentación, que le dan los profesionales del Deportivo Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

David manifestó que busca reducir el porcentaje de grasa para estar en los niveles óptimos, pero dejó claro que, pese a que pierde peso, su cuerpo quizá no lo refleja como sucede con otros futbolistas.

“Mi cuerpo nunca ha sido el mejor, tampoco soy un modelo que siempre tenga cuadritos. Cada uno tiene su físico como Dios se lo dio, y estoy súper agradecido con mi cuerpo. Toda mi carrera he estado así”, señaló el saprissista.

Saprissa completó tres semanas de haber comenzado la pretemporada y espera estar a punto para el Torneo de Apertura, que inicia el 27 de este mes.

