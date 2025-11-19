David Faitelson monta en cólera por culpa del Miguel ‘Piojo’ Herrera y Gustavo Alfaro

Miguel Piojo Herrera no pudo llevar a Costa Rica a la Copa del Mundo del 2026.

Sin anestesia y siendo realista, el periodista mexicano David Faitelson fue contundente al calificar la labor de Miguel “Piojo” Herrera al frente de la Selección Nacional de Costa Rica, que quedó fuera de la Copa del Mundo 2026.

Faitelson tuvo una noche para el olvido, pues, además del duro golpe que se llevó con el “Piojo” Herrera, también sufrió por la humillante derrota de la Selección de México 1-2 ante el Paraguay del exseleccionador de Costa Rica, Gustavo “Lechuga” Alfaro.

Fracaso monumental de Miguel Herrera en Costa Rica… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 19, 2025

El comunicador azteca, conocido por su verbo directo y sin censura, no pudo ocultar su frustración por la caída del Tri y fue contundente al analizar lo sucedido con el “Piojo” al frente de la Sele.

“Fracaso monumental de Miguel Herrera en Costa Rica…“, escribió Faitelson en su cuenta en ”X" anterior Twitter.

En México, los periodistas esperaban ver a tres entrenadores aztecas en el Mundial 2026: Luis Fernando Tena, quien dirigía a Guatemala; el “Piojo” Herrera, a Costa Rica; y Javier “Vasco” Aguirre, a México. Pero solo el “Vasco” Aguirre asistirá a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.