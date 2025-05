Cultura Saprissa revela el tifo que le impidieron usar en la final contra Alajuelense

Los recibimientos con tifos, colorido y mensajes claros y directos se han vuelto parte del folclor del fútbol. Cualquiera hubiese imaginado que para este domingo 18 de mayo, en el juego de ida de la final de segunda fase entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense la afición morada estaba trabajando en algo especial.

Efectivamente, así era. Sin embargo, no habrá nada de eso y el anuncio resulta tan sorpresivo como el mismo comunicado oficial de los integrantes de Cultura Saprissa, quienes se encargan de eso.

En sus redes sociales, esa agrupación de morados detalló que presentaron una primera propuesta, la cual no fue aprobada por el club debido a su contenido.

“Esta decisión fue como un balde de agua fría, ya que teníamos el proyecto prácticamente listo y nos ilusionaba acompañar al equipo en este momento tan importante.

”Aún así, presentamos una segunda propuesta, más moderada, que sí recibió la aprobación del club, pero no así de la Unafut, quienes señalaron que el uso de ciertos elementos podrían ir más allá de una multa y provocar un veto al estadio", se lee en el pronunciamiento de Cultura Saprissa.

En sus redes sociales, Cultura Saprissa dio a conocer lo que tenían preparado, revelaron la sorpresa del enorme tifo.

“Con la misma ilusión que si lo levantáramos miles de saprissistas. Queremos agradecer el apoyo mostrado por toda la afición morada en este momento, definitivamente el monstruo es y siempre será la gente. ¡Para ser campeón hoy hay que ganar!“, escribieron en su página de Facebook.

La primera opción que pretendían era alusiva al Mundial de Clubes, y fue a la que el club se opuso, según lo dicho por Cultura Saprissa.

Mientras que la segunda incluía extintores de humo blanco y morado, junto a otros elementos.

En Cultura Saprissa señalan que en realidad ellos consideran que se trataba de un elemento inofensivo, pero el reglamento indica lo contrario.

“Ante este panorama, y con mucha tristeza, hemos tomado la decisión de no realizar ninguna activación para esta final. Nos duele no poder estar presentes, pero no podemos llevar a cabo una intervención que ponga en riesgo la localía para una posible gran final y repercuta directamente en lo deportivo”, destacó Cultura Saprissa.

En el pronunciamiento, destacan que esa situación los lleva a reflexionar sobre los obstáculos, a veces excesivos, que enfrentan como organización para llevar espectáculo y mejorar la experiencia del aficionado en los estadios.

Incluso, afirman que esta es una realidad que debería alarmar a los dirigentes, más aún en un momento en que el fútbol nacional pierde interés entre las nuevas generaciones.

“Dicho esto, queremos dejar muy claro que nunca abandonamos al equipo. Invitamos a todos los morados a ir al estadio y no parar de cantar, alentar y hacernos sentir desde el recibimiento al bus y luego en la grada, durante los 90 minutos”, concluyó Cultura Saprissa.

Ese comunicado desató un tremendo alboroto en redes sociales, con aficionados molestos por lo ocurrido.

En horas de la noche, la Unafut emitió un pronunciamiento con su descargo.

“Con respecto a la activación mencionada por Cultura Saprissa, en Unafut deseamos aclarar que de parte del Deportivo Saprissa únicamente recibimos la solicitud regular del club, la cual fue debidamente aprobada.

”Asimismo, en Unafut estamos anuentes a apoyar a los clubes con iniciativas que cumplan con los criterios de seguridad y orden establecidos – más allá de nuestros reglamentos- dentro del marco jurídico nacional, específicamente por la Ley 9145, que es de acatamiento obligatorio para cualquier organización deportiva”, indicó la Unafut a través de su oficina de prensa.

