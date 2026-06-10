Puro Deporte

Cuando la Selección de Costa Rica sí lo logró: el 11 de junio y la victoria que sorprendió al mundo

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, Costa Rica recuerda el 11 de junio de 1990, el día en que debutó en una Copa del Mundo

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Por Milton Montenegro

La mayor edición de la historia de la Copa Mundial inicia el jueves en México, lamentablemente sin Costa Rica. En el Estadio Ciudad de México se jugará el primero de los 104 partidos que se disputarán en 16 sedes repartidas en tres países distintos.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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