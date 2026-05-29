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¿Cuáles son las mascotas del Mundial 2026? Conozca a Maple, Zayu y Clutch

La FIFA eligió a un alce, un jaguar y un águila para representar a Canadá, México y Estados Unidos durante la Copa del Mundo de 2026

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Por Jailine González Gómez y O Globo / Brasil / GDA
La FIFA eligió a Maple, Zayu y Clutch como mascotas del Mundial 2026. Cada personaje representa la cultura y esencia de su país.
La FIFA eligió a Maple, Zayu y Clutch como mascotas del Mundial 2026. Cada personaje representa la cultura y esencia de su país. (FIFA/FIFA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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