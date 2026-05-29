¿Cuáles son las mascotas del Mundial 2026? Conozca a Maple, Zayu y Clutch

La FIFA eligió a Maple, Zayu y Clutch como mascotas del Mundial 2026. Cada personaje representa la cultura y esencia de su país.

La Copa del Mundo de 2026 cuenta con tres mascotas oficiales. La FIFA eligió a Maple, Zayu y Clutch como los personajes que representarán a los tres países anfitriones del torneo: Canadá, México y Estados Unidos.

Cada mascota tiene una historia propia y una personalidad inspirada en elementos culturales y naturales de su nación.

Maple, el alce de Canadá

Maple representa a Canadá. La FIFA lo describe como un alce que nació para recorrer las provincias y territorios del país, conocer a sus habitantes y acercarse a la riqueza cultural canadiense.

El personaje es un apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta dedicado. También destaca por su creatividad, resiliencia e individualidad.

Dentro del universo creado para el Mundial, Maple sobresale por sus atajadas, liderazgo y fortaleza, cualidades que reflejan el espíritu con el que representa a Canadá.

Maple, el alce que representa a Canadá en el Mundial 2026, destaca por su pasión por el arte urbano, la música y su papel como guardameta. (FIFA/FIFA)

Zayu, el jaguar de México

Zayu es el jaguar elegido para simbolizar a México. Habita en las selvas del sur del país y encarna su patrimonio cultural y su dinamismo.

Su nombre significa unidad, fortaleza y alegría. En la cancha juega como delantero y destaca por su velocidad y agilidad, características con las que desafía a los defensores.

Fuera del terreno de juego, Zayu promueve la cultura mexicana mediante el baile, la gastronomía y las tradiciones. Además, busca unir personas de distintos países a través de la pasión por el fútbol.

La FIFA lo presenta como un símbolo de celebración e intercambio cultural que lleva consigo el espíritu de México.

Zayu, el jaguar de México para el Mundial 2026, simboliza la unidad, la fortaleza y la riqueza cultural del país anfitrión. (FIFA/FIFA)

Clutch, el águila de Estados Unidos

Clutch es un águila calva que representa a Estados Unidos. La FIFA señala que recorre el país con curiosidad, optimismo y un interés constante por conocer las distintas culturas que forman parte de la nación.

En el campo se desempeña como centrocampista. Su papel consiste en inspirar a quienes lo rodean mediante energía, determinación y trabajo en equipo.

Según la entidad, Clutch tiene una personalidad fuerte y utiliza el deporte como una herramienta para conectar personas y transformar cada desafío en una oportunidad.

Clutch, el águila que representa a Estados Unidos en el Mundial 2026, promueve la unión, el optimismo y el trabajo en equipo dentro y fuera de la cancha. (FIFA/FIFA)

También estarán presentes en videojuegos

Las mascotas del Mundial 2026 no solo tendrán presencia durante el torneo.

La FIFA confirmó que Maple, Zayu y Clutch formarán parte de proyectos digitales vinculados a la competición.

Entre ellos destaca FIFA Heroes, un videojuego con estilo arcade que reunirá leyendas del fútbol y personajes ficticios. El título está disponible para dispositivos con Android e iOS, además de Nintendo Switch, PlayStation y Xbox.

Los tres personajes también podrán seleccionarse en FIFA Super League Soccer, disponible dentro de la plataforma Roblox.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.