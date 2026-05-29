¿Cuáles son las mascotas del Mundial 2026? Conozca a Maple, Zayu y Clutch

La Copa del Mundo de 2026 cuenta con tres mascotas oficiales. La FIFA eligió a Maple, Zayu y Clutch como los personajes que representarán a los tres países anfitriones del torneo: Canadá, México y Estados Unidos.
Cada mascota tiene una historia propia y una personalidad inspirada en elementos culturales y naturales de su nación.
Maple, el alce de Canadá
Maple representa a Canadá. La FIFA lo describe como un alce que nació para recorrer las provincias y territorios del país, conocer a sus habitantes y acercarse a la riqueza cultural canadiense.
El personaje es un apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta dedicado. También destaca por su creatividad, resiliencia e individualidad.
Dentro del universo creado para el Mundial, Maple sobresale por sus atajadas, liderazgo y fortaleza, cualidades que reflejan el espíritu con el que representa a Canadá.
Zayu, el jaguar de México
Zayu es el jaguar elegido para simbolizar a México. Habita en las selvas del sur del país y encarna su patrimonio cultural y su dinamismo.
Su nombre significa unidad, fortaleza y alegría. En la cancha juega como delantero y destaca por su velocidad y agilidad, características con las que desafía a los defensores.
Fuera del terreno de juego, Zayu promueve la cultura mexicana mediante el baile, la gastronomía y las tradiciones. Además, busca unir personas de distintos países a través de la pasión por el fútbol.
La FIFA lo presenta como un símbolo de celebración e intercambio cultural que lleva consigo el espíritu de México.
Clutch, el águila de Estados Unidos
Clutch es un águila calva que representa a Estados Unidos. La FIFA señala que recorre el país con curiosidad, optimismo y un interés constante por conocer las distintas culturas que forman parte de la nación.
En el campo se desempeña como centrocampista. Su papel consiste en inspirar a quienes lo rodean mediante energía, determinación y trabajo en equipo.
Según la entidad, Clutch tiene una personalidad fuerte y utiliza el deporte como una herramienta para conectar personas y transformar cada desafío en una oportunidad.
También estarán presentes en videojuegos
Las mascotas del Mundial 2026 no solo tendrán presencia durante el torneo.
La FIFA confirmó que Maple, Zayu y Clutch formarán parte de proyectos digitales vinculados a la competición.
Entre ellos destaca FIFA Heroes, un videojuego con estilo arcade que reunirá leyendas del fútbol y personajes ficticios. El título está disponible para dispositivos con Android e iOS, además de Nintendo Switch, PlayStation y Xbox.
Los tres personajes también podrán seleccionarse en FIFA Super League Soccer, disponible dentro de la plataforma Roblox.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.