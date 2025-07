¿Cuál es la mejor membresía del fútbol costarricense? Encuentre aquí información para ser socio de cada equipo de Primera

El campeonato nacional ya regresó para encender la pasión de los aficionados. El Torneo de Apertura 2025 arrancó el jueves 24 de julio y, con él, una nueva oportunidad para que los seguidores se conviertan en algo más que hinchas: socios oficiales de su equipo.

Convertirse en socio no solo garantiza entradas para los partidos como local, sino también ventajas como prioridad en la compra de boletos, promociones exclusivas y un vínculo más estrecho con el club. Y en el caso de equipos como Alajuelense, incluso la posibilidad de tener voz y voto en las decisiones del equipo (con ciertas condiciones).

Esta es la información para los equipos de la actual temporada:

Liga Deportiva Alajuelense

El equipo rojinegro brinda beneficios adicionales a sus socios, como el derecho a voto en asambleas. Existen tres membresías principales:

Rojinegro : desde ₡30.000. No incluye asiento. Es un aporte simbólico para socios que no pueden asistir, pero desean apoyar al club.

: desde ₡30.000. No incluye asiento. Es un aporte simbólico para socios que no pueden asistir, pero desean apoyar al club. Catedral : ₡30.000 (1 torneo) / ₡55.000 (2 torneos, es decir, Apertura y Clausura)

: ₡30.000 (1 torneo) / ₡55.000 (2 torneos, es decir, Apertura y Clausura) Catedral Plus: ₡40.000 (1 torneo) / ₡70.000 (2 torneos)

El Estadio Alejandro Morera Soto, conocido como la Catedral del Fútbol, del lado derecho actividades exclusivas, como la presentación de uniformes (Redacción Perfil/Redes Liga Deportiva Alajuelense)

Luego, los precios varían según la localidad y si el socio desea incluir solo el torneo masculino o también el femenino. Por ejemplo:

Popular Oeste : ₡10.170 (1 torneo) / ₡20.340 (ambos torneos, es decir, incluyendo femenino)

: ₡10.170 (1 torneo) / ₡20.340 (ambos torneos, es decir, incluyendo femenino) Platea Sur : ₡43.505 / ₡87.010

: ₡43.505 / ₡87.010 Palco Oeste: ₡383.635 / ₡767.270

Al momento de adquirir una membresía, es importante tener en cuenta que los montos se suman: tanto el valor de la membresía como el del arrendamiento del espacio (ya sea gradería, platea o palco) deben pagarse juntos y por el mismo período. Si se adquiere por un torneo, ambos pagos deben ser por un torneo. Si se elige hacerlo por dos torneos, ambos conceptos deben cubrir ese período. También existe la opción 1/2 + 1, que habilita la entrada a medio torneo.

Link para afiliarse: Hazte socio de LDA

Sobre los derechos dentro de las asambleas: todos los asociados tienen voz desde el primer momento en que ingresan; pueden participar, opinar y levantar la mano para hablar. Sin embargo, para tener derecho a voto se requiere haber cumplido dos años consecutivos como asociado y realizar una solicitud formal al Departamento de Asociados para ser reconocido como asociado activo.

Esta solicitud debe incluir el número de socio, la fecha de ingreso y demás datos necesarios. Una vez verificados, la solicitud es enviada a la Junta Directiva para su aprobación. Solo después de este proceso, el asociado queda registrado como activo y podrá ejercer su derecho al voto en las asambleas.

Costo promedio mensual: ₡6.695 por asiento en Estadio Alejandro Morera Soto en Popular Oeste por un torneo.

Herediano

El bicampeón nacional deberá enfrentar una nueva campaña sin su estadio, el nuevo Rosabal Cordero, aún en construcción. Esto obliga al equipo a volver al Carlos Alvarado de Santa Bárbara como casa provisional.

El equipo mantiene activa su campaña de socios: ser parte del Club Sport Herediano cuesta ₡65.000 por semestre, con espacio garantizado en localidad general, la única disponible en su estadio provisional. Sin embargo, desde ya se preparan para ver al Team en la nueva casa de Don Eladio.

Membresía semestral: ₡65.000

Incluye espacio en localidad general del nuevo estadio y beneficios como:

Financiamiento preferencial con el Banco Nacional

WIFI en el nuevo estadio

Prioridad para elegir ubicación

Actividades inaugurales exclusivas

Link para afiliarse: Agenda tu cita

Contacto por WhatsApp: +506 2261 8489 / +506 8629 1661

Promedio mensual: ₡10.833 por asiento en Carlos Alvarado.

Deportivo Saprissa

El Monstruo Morado, club más ganador del país, apuesta por una membresía anual que asegura a sus socios la experiencia estadio completa durante toda la temporada. Estas son las localidades disponibles:

Sol Sur : ₡73.000 por todo el año

: ₡73.000 por todo el año Sol Norte : ₡79.000

: ₡79.000 Sombra Regular : ₡106.000

: ₡106.000 Sombra Preferencial : ₡125.000

: ₡125.000 Platea Regular : ₡199.000

: ₡199.000 Platea Preferencial: ₡244.000 Palcos y Club Morado están agotados.

Promedio mensual: Sol Sur por todo el año costaría ₡6.083 al mes (₡36.499 por torneo).

Link para afiliarse: Morado de corazón

La experiencia en las gradas, con mantas y murales, está a cargo del departamento de Cultura Saprissa. (Redacción Perfil/Redes Saprissa)

Cartaginés

El Decano del fútbol costarricense y campeón del Clausura 2022 ofrece dos tipos de membresía: Plata y Oro, con precios que varían según la localidad. Estos son los precios semestrales para Socio Oro:

Popular Oeste : ₡64.500

: ₡64.500 Popular Norte : ₡75.000

: ₡75.000 Sombra Lateral : ₡104.500

: ₡104.500 Sombra Central : ₡122.500

: ₡122.500 Platea Lateral : ₡92.000

: ₡92.000 Palco: ₡205.000

Link:Afíliate aquí

Promedio mensual: Popular Oeste por torneo costaría ₡10.750.

San Carlos

En el norte del país, San Carlos presenta un modelo más accesible, con opciones de pago mensual, semestral o anual:

General : ₡6.000 mensual / ₡30.000 semestre / ₡48.000 anual

: ₡6.000 mensual / ₡30.000 semestre / ₡48.000 anual Numerado : ₡7.000 mensual / ₡36.000 semestre / ₡56.000 anual

: ₡7.000 mensual / ₡36.000 semestre / ₡56.000 anual Platea: ₡10.000 mensual / ₡50.000 semestre / ₡80.000 anual

Click aquí para empezar proceso de afiliación

Pérez Zeledón

Los Guerreros del Sur mantienen su sistema semestral con tres zonas diferenciadas dentro del estadio:

Sol : ₡39.000

: ₡39.000 Sombra : ₡60.000

: ₡60.000 Butaca: ₡85.000

Afiliación: Llamar al 2771-4405

Promedio mensual: Sol costaría ₡6.500.

Municipal Liberia

Ofrece membresías individuales y familiares (hasta tres personas) por semestre. Para el paquete familiar debe haber al menos un adulto y los demás miembros deben ser mayores de 12 años:

Sol : ₡36.000 individual / ₡105.000 familiar

: ₡36.000 individual / ₡105.000 familiar Sombra : ₡50.000 individual / ₡145.000 familiar

: ₡50.000 individual / ₡145.000 familiar Platea: ₡80.000 individual / ₡200.000 familiar

Afiliación por WhatsApp: Click aquí

Promedio mensual: Sol individual por torneo sería ₡6.000.

Dos aficionadas del Municipal Liberia, socias del sector Sol, apoyando desde las gradas. (Redacción Perfil/Redes Municipal Liberia)

Consultado sobre su sistema de membresías, el equipo de Guadalupe no dio respuesta. Por su parte, Sporting FC informó que actualmente no cuenta con un sistema de socios ni membresías, ya que se encuentra en una etapa de planificación de estos paquetes. Además, el club analiza la posibilidad de un traslado de sede, por lo que, mientras no se defina esa situación, seguirá jugando en el Estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas.

En el caso de Puntarenas FC, el club tampoco tiene habilitado un sistema de membresías. Por el momento, la única modalidad disponible para los aficionados es la venta de entradas individuales previo a cada compromiso.

La programación del arranque del torneo, que se disputará entre el 24 y el 27 de julio. Solo participarán los 10 equipos afiliados actualmente: Alajuelense, Herediano, Saprissa, Cartaginés, Puntarenas FC, Sporting, San Carlos, Liberia, Pérez Zeledón y Guadalupe.

Con el campeonato comenzando, ser socio es mucho más que asegurar la entrada al estadio. Es una forma de vivir el fútbol desde adentro, apoyar económicamente al club de sus amores y recibir beneficios que hacen de cada partido una experiencia más completa.

Desde descuentos hasta participación en decisiones internas, las membresías buscan fortalecer el vínculo entre afición e institución. Además de los partidos, los clubes ofrecen cultura, ambiente, eventos y promociones que enriquecen la vida del aficionado. Ya sea desde el sector popular o un palco exclusivo, la pasión se vive mejor desde adentro.