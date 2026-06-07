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Croacia vs. Eslovenia: horario y dónde seguir el amistoso de Luka Modric rumbo al Mundial 2026

Croacia y Eslovenia se enfrentan en un amistoso que servirá para medir el estado de forma de ambos equipos

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Por La Nación / Argentina / GDA
Croacia intenta dejar atrás su derrota ante Bélgica, mientras Eslovenia busca volver a ganar tras igualar frente a Chipre.
Croacia intenta dejar atrás su derrota ante Bélgica, mientras Eslovenia busca volver a ganar tras igualar frente a Chipre. (AFP/AFP)







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La Nación / Argentina / GDA

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