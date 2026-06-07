Croacia vs. Eslovenia: horario y dónde seguir el amistoso de Luka Modric rumbo al Mundial 2026

Croacia intenta dejar atrás su derrota ante Bélgica, mientras Eslovenia busca volver a ganar tras igualar frente a Chipre.

Croacia recibirá a Eslovenia este domingo 7 de junio en un amistoso internacional de cara al Mundial 2026. El encuentro se disputará a las 12:45 p. m. en el Stadion Andjelko Herjavec, ubicado en la ciudad croata de Varazdin.

El compromiso se podrá observar desde la plataforma de Disney+.

Croacia busca reaccionar tras su última derrota

La selección de Croacia afrontará este partido con la intención de recuperarse luego de perder 2-0 ante Bélgica en su presentación más reciente.

El cuerpo técnico aprovechará el encuentro para ajustar aspectos del funcionamiento colectivo y evaluar variantes dentro del plantel.

Este tipo de enfrentamientos sirven de preparación de cara a la cita mundialista, donde Luka Modric cerrará su exitosa carrera con la selección croata.

Eslovenia quiere volver al triunfo

Por su parte, Eslovenia llegará después de empatar 1-1 frente a Chipre en su último compromiso.

El conjunto visitante intentará transformar las buenas sensaciones de ese resultado en una victoria que fortalezca su confianza para los próximos desafíos, aunque no estén clasificados para el Mundial.

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