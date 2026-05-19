Cristiano Ronaldo y los lujos que rodean su fortuna: mansiones, automóviles exclusivos y negocios millonarios

Propiedades, automóviles exclusivos y negocios impulsan la fortuna que rodea a Cristiano Ronaldo fuera del fútbol.

Cristiano Ronaldo consolidó una imagen que va más allá del fútbol. El delantero portugués de 41 años también figura entre las mayores referencias de lujo y patrimonio dentro del deporte mundial. Su colección de automóviles, propiedades, inversiones y negocios internacionales mantiene el interés de millones de personas en redes sociales.

Según estimaciones de rankings internacionales como Bloomberg Billionaires Index y Forbes, el futbolista acumula una fortuna cercana a los $1.400 millones.

El atacante se convirtió en el primer futbolista en alcanzar el estatus de multimillonario mientras mantenía una carrera activa. El crecimiento de su patrimonio surgió a partir de salarios deportivos, contratos publicitarios globales y negocios fuera de las canchas.

Las publicaciones del portugués generan atención constante. Fotografías de viajes, entrenamientos, propiedades y automóviles exclusivos alimentan el interés de seguidores alrededor del mundo.

Uno de los bienes que más comentarios genera es la mansión familiar en Cascais, una zona exclusiva cercana a Lisboa, Portugal.

La propiedad figura entre las residencias más lujosas del país. El inmueble integra arquitectura contemporánea, sistemas automatizados y espacios que algunos medios portugueses compararon con hoteles de alta categoría.

Dentro de los espacios más llamativos aparece un campo de fútbol privado. El área permite mantener entrenamientos dentro de la residencia.

La mansión también incorpora gimnasio profesional, spa para recuperación muscular, sauna, piscina climatizada y sala de cine privada.

Otro de los puntos más comentados es la colección de automóviles del jugador.

La residencia posee una cochera diseñada para albergar hasta 20 vehículos. Entre los modelos aparecen marcas como Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini y McLaren.

Algunos automóviles alcanzan valores millonarios y aparecen con frecuencia en las publicaciones del delantero.

El patrimonio inmobiliario del jugador también incluye una cobertura en Lisboa, propiedades en la isla de Madeira, lugar donde nació, además de inmuebles en otros países europeos.

El portafolio fortaleció la imagen empresarial que desarrolló en los últimos años.

Una parte importante de los ingresos también procede de negocios y contratos comerciales.

Tras su llegada al Al-Nassr, de Arabia Saudita, el futbolista ingresó entre los atletas con mayores ingresos del planeta. El acuerdo contempla salario, derechos de imagen y participación en proyectos relacionados con turismo y deporte.

El portugués además expandió la marca CR7, una línea que agrupa hoteles, perfumes, ropa, accesorios y gimnasios.

El jugador mantiene también un contrato vitalicio con Nike y alianzas comerciales con compañías internacionales de distintos sectores.

En redes sociales, Cristiano Ronaldo reúne una de las mayores audiencias del mundo. Las publicaciones sobre propiedades, viajes, vehículos y momentos familiares mantienen el interés sobre una figura cuya vida fuera del fútbol genera una atención similar a la que despierta dentro de las canchas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.