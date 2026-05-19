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Cristiano Ronaldo y los lujos que rodean su fortuna: mansiones, automóviles exclusivos y negocios millonarios

El delantero portugués convirtió salarios, contratos y negocios internacionales en un patrimonio que genera atención mundial

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Por O Globo / Brasil / GDA
RIAD, ARABIA SAUDITA - 12 de enero de 2026: Cristiano Ronaldo, del Al Nassr, celebra tras anotar un gol durante el partido de la Liga Profesional Saudí entre Al Hilal y Al Nassr, disputado en el estadio Al Mamlakah Arena, en Riad, Arabia Saudita, el 12 de enero de 2026. Mohammed Saad / Anadolu (Foto: Mohammed Saad / Anadolu vía AFP).
Propiedades, automóviles exclusivos y negocios impulsan la fortuna que rodea a Cristiano Ronaldo fuera del fútbol. (MOHAMMED SAAD/Anadolu via AFP)







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