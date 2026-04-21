¿Cristiano Ronaldo jugará con su hijo? Al-Nassr analiza ascender a Cristiano Jr. al primer equipo

Cristiano Jr. podría llegar al primer equipo del Al-Nassr. La decisión se tomará tras evaluación técnica al final de la temporada.

El Al-Nassr de Arabia Saudita evalúa ascender a Cristiano Ronaldo Jr. al primer equipo para la próxima temporada. La decisión depende de un análisis interno que el club realizará al cierre del curso actual.

El joven atacante, de 15 años y próximo a cumplir 16 en junio, recibe seguimiento cercano por parte del cuerpo técnico. La dirigencia tomará una decisión tras recibir un informe detallado sobre su rendimiento y proyección.

La posibilidad abre la puerta a un escenario inédito. El club podría alinear al hijo junto a Cristiano Ronaldo, quien renovó su contrato por una temporada más. La institución busca sostener al portugués como figura clave en la lucha por títulos.

El equipo, dirigido por Jorge Jesús, lidera el campeonato saudí con 76 puntos. Mantiene ventaja sobre el Al-Hilal, que suma 68 unidades.

En paralelo, Cristiano Jr. mantiene actividad en Europa. Según reportes del medio The Athletic, el joven entrenó el mes anterior con el equipo sub-16 del Real Madrid. Su objetivo es integrarse en el futuro al club español.

El futbolista ya formó parte de divisiones menores del Manchester United y la Juventus. También integró categorías sub-15 y sub-17 de la selección de Portugal.

النصر يدرس تصعيد كريستيانو جونيور للفريق الأولhttps://t.co/LOPhRej4Ug — الوئام الرياضية (@alweeam_sp) April 21, 2026

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