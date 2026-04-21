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¿Cristiano Ronaldo jugará con su hijo? Al-Nassr analiza ascender a Cristiano Jr. al primer equipo

El club saudí estudia el ascenso del hijo de Cristiano Ronaldo mientras el equipo lidera la liga y planifica su futuro deportivo

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Por O Globo / Brasil / GDA
Cristiano Jr. podría llegar al primer equipo del Al-Nassr. La decisión se tomará tras evaluación técnica al final de la temporada.
Cristiano Jr. podría llegar al primer equipo del Al-Nassr. La decisión se tomará tras evaluación técnica al final de la temporada. (@cristiano/IG)







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