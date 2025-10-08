Costa Rica se corona campeón invicto en Centroamérica

El nombre de Costa Rica vuelve a sonar con fuerza en Centroamérica tras lograr el título de la Uncaf FIFA Forward.

Un gol en el último minuto de Matías Vargas le dio a Costa Rica la victoria 1-0 sobre Guatemala y el título de campeón del torneo, en la final disputada este miércoles en el Complejo Ernesto Villa, en Guatemala.

Cuando todo apuntaba a la tanda de penales, un centro desde la derecha de Sebastián Gómez fue prolongado hacia Vargas, quien, en solitario en el segundo poste, prendió de volea y mandó el balón al fondo. Era el minuto 90+3.

A la Selección Sub-16 masculina de Costa Rica, dirigida por Rándall Azofeifa, la Uncaf FIFA Forward le sirvió como preparación para la Eliminatoria Sub-17 Masculina de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2026.

El evento reunió a juveniles de ocho naciones, incluida Costa Rica, que se enfrentaron entre sí del 1 al 8 de octubre en Ciudad de Guatemala.

Costa Rica mostró mucha solidez en la defensa, y así lo confirman los resultados: se alzó con el título con pleno de triunfos en cuatro partidos y el arco imbatido.

Costa Rica ganó el torneo Uncaf FIFA Forward en Guatemala. En la acción, Santiago Quirós, supera a dos guatemaltecos. (Cuenta x de Uncaf/Cuenta x de Uncaf)

Costa Rica integró el Grupo B junto a Honduras, El Salvador y Belice. El formato de la competencia consistió en que cada equipo disputó tres partidos en fase de grupos. Los segundos lugares lucharon por el tercer puesto del torneo, mientras que quienes quedaron en la primera posición se enfrentaron en la gran final.

Los nacionales vencieron 3-0 a Belice, 2-0 a El Salvador, 1-0 a Honduras y repitieron el marcador en la final contra Guatemala, a la que doblegaron 1-0.