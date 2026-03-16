Costa Rica busca fortalecer el baloncesto femenino con una nueva liga de desarrollo

En el baloncesto costarricense, cumplir 18 años suele marcar el final de la carrera competitiva para muchas mujeres. La falta de una estructura que permita la transición entre la etapa colegial y el alto rendimiento provoca que gran parte del talento femenino abandone el deporte justo en una fase clave de desarrollo.

Con el objetivo de revertir esta tendencia, la Federación Costarricense de Baloncesto (FECOBA) impulsa el programa estratégico Adelante 3.0, una iniciativa que busca fortalecer el baloncesto femenino, profesionalizar su estructura y cerrar la brecha que existe tras la etapa escolar.

Representantes del programa Adelante 3.0 posan junto a una jugadora de la Selección Nacional y una niña del proceso formativo, en una imagen que simboliza la continuidad del baloncesto femenino en Costa Rica. Crédito: FIBA / FECOBA. 🏀 (Chila Sports Photo/LN)

El proyecto plantea la creación de una liga de desarrollo para jugadoras entre 18 y 24 años, una etapa crítica en la que muchas deportistas dejan la competencia por falta de oportunidades.

La necesidad de esta liga responde a una disparidad evidente dentro del baloncesto nacional. Mientras la rama masculina cuenta con 11 equipos de desarrollo, el baloncesto femenino apenas alcanza cuatro, lo que reduce las posibilidades de competencia, frena el crecimiento técnico de las jugadoras y limita la visibilidad del talento ante universidades internacionales.

La propuesta costarricense ha recibido reconocimiento internacional. El modelo fue seleccionado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) como uno de los dos mejores de América para presentar su estrategia ante un panel internacional durante la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino en Berlín, Alemania.

“Hoy tenemos una decisión histórica: aceptar que el talento femenino se pierda a los 18 años o construir el puente que lo lleve al alto rendimiento. Adelante 3.0 es más que un programa; es una invitación para que jugadoras, empresas y universidades crean que Costa Rica puede liderar el cambio en la región”, afirmó Mariana Cruz, gestora de Programas FIBA y líder del proyecto en el país.

Mariana Cruz, gestora de Programas de FIBA y líder del proyecto Adelante 3.0 en Costa Rica, participa durante una actividad del programa orientado a fortalecer el baloncesto femenino y ampliar las oportunidades de desarrollo para jugadoras en el país. Crédito: FIBA / FECOBA. 🏀 (Redacción Perfil/LN)

El impacto de la iniciativa no se limita a la cancha. El programa también busca fortalecer el ecosistema del baloncesto femenino mediante formación en liderazgo, marca personal y capacitación en arbitraje.

De hecho, al cierre de 2025 el país contaba con menos de 15 árbitras activas en este deporte. En apenas tres meses, el proyecto certificó a 21 nuevas juezas de mesa y se ha fijado la meta de capacitar a más de 40 mujeres este año en diferentes roles dentro del baloncesto.

La iniciativa cuenta además con el respaldo de aliados estratégicos como Epson, que se sumó al proyecto como parte de su compromiso con el impulso del deporte femenino y la equidad en el alto rendimiento.

“En Epson creemos en el potencial del deporte femenino como un motor de desarrollo integral. Buscamos contribuir a que más atletas puedan evolucionar, competir en igualdad de condiciones y consolidarse como referentes dentro y fuera de la cancha”, señaló José Brenes, gerente regional de Mercadeo y Comunicación de la compañía.

Adelante 3.0 también contempla la organización de festivales de minibasket 3x3 para niñas de 8 a 12 años, con el objetivo de fortalecer la base del deporte femenino y generar un semillero que garantice continuidad en las futuras generaciones.

La meta del programa es impactar directamente a más de 100 jugadoras en la nueva liga de desarrollo y consolidar un modelo que permita a Costa Rica posicionarse como referente regional en la promoción y continuidad del baloncesto femenino.

Desde FECOBA también se hace un llamado a la empresa privada y a las universidades para sumarse a la iniciativa, bajo la premisa de que invertir en deporte femenino no solo fortalece el alto rendimiento, sino que también genera oportunidades de desarrollo, liderazgo e inclusión para nuevas generaciones de atletas.