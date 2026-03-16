Puro Deporte

Costa Rica busca fortalecer el baloncesto femenino con una nueva liga de desarrollo

El programa Adelante 3.0, impulsado por la Federación Costarricense de Baloncesto, pretende evitar que las jugadoras abandonen ese deporte al cumplir 18 años

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Por Rodrigo Calderón

En el baloncesto costarricense, cumplir 18 años suele marcar el final de la carrera competitiva para muchas mujeres. La falta de una estructura que permita la transición entre la etapa colegial y el alto rendimiento provoca que gran parte del talento femenino abandone el deporte justo en una fase clave de desarrollo.








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Rodrigo Calderón

Rodrigo Calderón

Gestor de redes sociales en nacion.com, bachiller en Periodismo y especialista en Marketing Digital. Ha participado en la cobertura de las Eliminatorias a Qatar 2022, y la Vuelta a Costa Rica. Formó parte del equipo de comunicación del Cartaginés campeón, a cargo del diseño digital, la estrategia de redes sociales y la producción audiovisual.

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