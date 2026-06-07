Costa Rica albergará la Copa Davis de tenis por segundo año consecutivo

Los tenistas Paulo Pocasangre, Pablo Núñez (capitán), Luca Lo Nardo y Adrián Quirós forman parte del seleccionado que representará a Costa Rica en la Copa Davis.

Costa Rica será sede, una vez más, de los compromisos del Grupo III de la Zona Americana de la Copa Davis 2026, con el objetivo de intentar ascender en el torneo de naciones de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

El certamen continental se disputará del 9 al 13 de junio en las instalaciones bajo techo del Costa Rica Country Club, en Escazú. El recinto repetirá como anfitrión tras haber albergado con éxito las ediciones de este mismo grupo regional en 2018, 2019, 2022 y 2025. El torneo se jugará sobre superficie dura (indoor hard).

En esta oportunidad, los países que buscarán mejorar su posición serán Barbados, Guatemala, Jamaica, Puerto Rico, Venezuela y el anfitrión Costa Rica, de acuerdo con un comunicado del periodista de la organización, Olman Mora.

Nuestro país estará representado por los tenistas Adrián Quirós, Christian Winstead, Paulo Pocasangre, Luca Lo Nardo y Pablo Núñez, quien además fungirá como capitán del equipo.

El reto de los seleccionados no solo será luchar por una mejor posición en la Copa Davis para el próximo año, sino también mantenerse en el Grupo III, ya que las dos selecciones que finalicen en los últimos lugares descenderán al Grupo IV de América. Además, los tres mejores equipos obtendrán el ascenso a los play-offs del Grupo Mundial II de la temporada siguiente.

“Hemos entrenado muy fuerte para llegar bien preparados a un evento tan importante. Los jugadores están muy comprometidos porque desde muy jóvenes se han preparado para representar a Costa Rica. Esperamos cumplir los objetivos y realizar una buena presentación”, expresó Augusto Arias, entrenador del seleccionado.

Por su parte, Patricia Castro, directora general del torneo, explicó que será una competencia muy competitiva y exigente para todas las naciones participantes.

“Se jugará bajo la modalidad de un grupo único con formato round robin (todos contra todos), de martes a sábado. El objetivo será finalizar entre los tres mejores equipos, ya que ellos obtendrán el ascenso directo a los play-offs del Grupo Mundial II de la Copa Davis para la temporada siguiente”, indicó Castro.