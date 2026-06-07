Puro Deporte

Costa Rica albergará la Copa Davis de tenis por segundo año consecutivo

Los partidos del Grupo III de la Zona Americana se jugarán la próxima semana en las canchas del Costa Rica Country Club

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Por Juan Diego Villarreal
Tenis Copa Davis Costa Rica Seleccionados de Costa Rica: De izquierda a derecha: Paulo Pocasangre, Pablo Núñez (Capitán), Luca Do Nardo y Adrián Quirós. 7 de junio Fotografía: Olman Mora
Los tenistas Paulo Pocasangre, Pablo Núñez (capitán), Luca Lo Nardo y Adrián Quirós forman parte del seleccionado que representará a Costa Rica en la Copa Davis. (Fotografía: Olman Mora/La Nación)







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Copa DavisGrupo III de la Zona AmericanaCosta Rica Country Club, en Escazú.
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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