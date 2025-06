Copa Oro: TV Azteca acusa a Concacaf de cobrar precio ‘absurdo’ y sus narradores meten golazo en Youtube

La Copa Oro 2025 desató una locura total en México y no precisamente por las dudas alrededor del “Tri”, después de ganarle sin brillo a República Dominicana, en su primera presentación en esta competencia.

Uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos días no tiene nada que ver con el combinado a cargo de Javier Aguirre, sino más bien con la Concacaf.

Por primera ocasión en la historia reciente, TV Azteca no transmitirá un torneo oficial en el que participa la Selección Mexicana.

Muchos aficionados se lamentaban por el hecho de que Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague no iban a narrar los juegos de México.

Se sabe que la Concacaf había exigido $9 millones a la televisora el Ajusco por los derechos de transmisión, cifra que no estaban dispuestos a pagar, ya que ha bajado mucho el atractivo que representaba para el aficionado el cuadro mexicano.

TV Azteca decidió que no iba a emitir el torneo de la Concacaf. En los últimos días la empresa había sido muy hermética con el tema, pero cambió de parecer y detalló qué pasa en un comunicado oficial.

“En Azteca Deportes siempre hemos estado con México, con la Selección y, sobre todo, son su gente. En esta ocasión no transmitiremos la Copa Oro, no porque no queramos, sino porque creemos en lo justo, en ofrecerle la mejor transmisión sin condiciones ni costos absurdos.

”Sabemos que contamos con la preferencia de millones, y por eso sentimos mucho que no puedan verlos y disfrutarlo con los mejores. Pero no se preocupen, que en el Mundial 2016 allí vamos a estar”, se lee en un comunicado de TV Azteca.

TV Azteca lanzó un comunicado contra la Concacaf argumentando por qué no transmitirán la Copa Oro. (El Universal/Fotografía)

¿Martinoli y Luis García narraron al Tri sin TV Azteca?

La Selección Mexicana debutó el sábado ante República Dominicana en la Copa Oro, en un partido que se llevó a cabo en el SoFi de Los Ángeles.

Se pensaba que los narradores más populares de México no serían parte de la transmisión debido a que TV Azteca no tiene los derechos del torneo de la Concacaf. Sin embargo, Christian Martinoli y Luis García dieron una enorme sorpresa.

El dúo dinámico de las transmisiones de futbol sí narró el partido, aunque no lo hicieron como parte de la cobertura de la televisora sino en el canal de YouTube del Doctor García.

Fue una narración atípica de Martinoli y García, debido a que no ser tan serio el asunto, hasta aprovecharon para echarse una cerveza mientras comentaban el partido. Eso sí, no dejaron de lado su estilo que los ha caracterizado.

Y pese a que no aparecieron en televisión como suelen hacerlo, muchos aficionados fueron fieles y disfrutaron de la transmisión en YouTube. Registraban miles de espectadores en su live.

Recuerde que en Costa Rica, los derechos de transmisión de la Copa Oro 2025 son de ESPN.