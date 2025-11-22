¿Contra quién hubiera jugado la Selección de Costa Rica en el repechaje para el Mundial 2026?

Joel Campbell y Francisco Calvo se lamentan tras la eliminación de la Selección de Costa Rica, el pasado 18 de noviembre con el empate 0-0 ante Honduras en el Estadio Nacional.

La Selección de Costa Rica se quedó corta en su camino hacia el Mundial 2026 y dejó ir incluso la opción de obtener al menos un boleto en el repechaje intercontinental de la FIFA.

La Tricolor apenas fue tercera en su grupo de Concacaf, por debajo de Haití y Honduras. Le faltó un gol en casa, ante un equipo catracho que se defendía con todo, especialmente el portero Edrick Menjívar, que terminó perjudicando hasta a su propio equipo con las constantes pérdidas de tiempo.

Los cupos para el repechaje se los dejaron los segundos lugares de los otros grupos, que fueron Jamaica -detrás de la sorprendente Curazao- y Surinam.

El jueves 20 de noviembre se realizó el anuncio de cómo se disputará la repesca, la cual también involucra a equipos de Asia, Conmebol (Sudamérica), África y Oceanía.

Según dispuso la FIFA, los seis equipos se dividieron en dos llaves o grupos. Los dos mejores ubicados en el ranking internacional serán las cabezas de serie; los otros cuatro tendrán que eliminarse entre ellos, a partido único, y el ganador irá a la “final”, contra la cabeza de serie de su llave.

Así quedaron ordenados:

Llave A: Nueva Caledonia-Jamaica en primera fase; el ganador le disputará el boleto a la República Democrática del Congo.

Llave B: Bolivia-Surinam en primera fase; el ganador irá ante Irak.

Mientras los aficionados costarricenses mastican todavía la amargura de la eliminación, muchos se preguntan qué hubiera pasado si la Tricolor derrota a Honduras y logra al menos pasar al repechaje.

Aquí le explicamos cuál hubiera sido el camino de Costa Rica en la repesca. Para ello, hay que partir de un supuesto: que la Sele anotaba el gol que le hizo falta, con lo cual desplazaba a Surinam como uno de los dos mejores terceros lugares de las cudrangulares. Por su parte, Jamaica conserva su puesto en este ejercicio.

Dentro del ranking, Costa Rica hubiera quedado como el mejor ubicado de los seis, gracias a su puesto 49. Es decir, de entrada se brincaría la primera fase y esperaría al ganador de ese duelo preliminar para jugarse el Mundial en un solo partido. Además, se va corriendo el orden de los demás equipos en las dos llaves.

En este nuevo grupo A, Irak y Nueva Caledonia hubieran jugado en el primer partido, y el vencedor iría contra los ticos.

Es muy probable suponer que los asiáticos (lugar 58 del ranking) llegarían como favoritos ante los de Oceanía (puesto 149). En otras palabras, el duelo decisivo hubiera sido entre Costa Rica e Irak.

Todo esto es ciencia ficción, porque en la realidad a la selección tica no le alcanzó ni para la ruta B del repechaje y tendrá que ver por televisión el Mundial con más países de toda la historia.