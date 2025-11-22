Puro Deporte

¿Contra quién hubiera jugado la Selección de Costa Rica en el repechaje para el Mundial 2026?

Pese a la dolorosa eliminación, muchos aficionados de la Selección de Costa Rica se preguntan cuál hubiera sido la ruta en un eventual repechaje

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Costa Rica vs. Honduras
Joel Campbell y Francisco Calvo se lamentan tras la eliminación de la Selección de Costa Rica, el pasado 18 de noviembre con el empate 0-0 ante Honduras en el Estadio Nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaRepechaje Mundial 2026Mundial 2026Eliminatorias Concacaf
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.