Puro Deporte

Conozca los 16 equipos que disputarán un cupo en la Liga de Ascenso tras el extenso torneo de Linafa

Los partidos de ida de los octavos de final del campeonato de Linafa se disputarán este fin de semana

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Rosario de Naranjo Campeón de Torneo de Apertura 2026 Torneo Clausura 2026 10 de abril del 2026 Fotografía: Facebook de Rosario de Naranjo
El Rosario de Naranjo es el actual campeón del Torneo Apertura 2025 de Linafa y busca su boleto a la Liga de Ascenso. (Fotografía: Facebook de Rosario de Naranjo /La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LinafaTorneo Clausura 2026Octavos de final
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.