Conozca los 16 equipos que disputarán un cupo en la Liga de Ascenso tras el extenso torneo de Linafa

El Rosario de Naranjo es el actual campeón del Torneo Apertura 2025 de Linafa y busca su boleto a la Liga de Ascenso.

Un total de 30 equipos, divididos en cinco grupos y provenientes de todo el país, iniciaron el sueño de llegar a la Liga de Ascenso en un torneo complicado y extenso como el de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa).

Con futbolistas semiprofesionales y otros que juegan por pasión, el campeonato se desarrolló en toda Costa Rica, llevando el fútbol a zonas rurales y al Gran Área Metropolitana.

Este fin de semana arrancan los octavos de final, con 16 equipos clasificados que disputarán ocho series a ida y vuelta, con el fin de definir a las escuadras que avanzarán a los cuartos de final y tendrán la oportunidad de pelear por el ascenso a la Segunda División, y así conocer cuál será el equipo que sustituirá al Municipal Upala.

La segunda fase del campeonato la disputarán cinco equipos de Puntarenas; tres de Limón y Alajuela, dos de San José y uno de Heredia, Cartago y Guanacaste.

En estas series hay equipos que llevan el nombre de clubes emblemáticos de la Primera División, aunque no necesariamente son las instituciones originales que permanecieron en la máxima categoría en décadas anteriores, como son los casos de Municipal Puntarenas, Ramonense y Universidad de Costa Rica.

También hay equipos que ya han participado en la Liga de Ascenso y buscan su regreso, como Coto Brus, Jacobeña y Guajira, mientras que Limón United, en su primer semestre en Linafa, avanzó a la segunda fase.

Cabe recordar que, al igual que la Primera División y la Liga de Ascenso, el campeonato de Linafa se juega con un Torneo Apertura y un Torneo Clausura.

El actual campeón del Apertura es Rosario de Naranjo, que buscará por tercera campaña consecutiva su boleto a la Segunda División.

En las dos anteriores campañas perdió el cupo ante Municipal Upala y Pitbulls de Santa Bárbara, en una fnal nacional.

De ganar Rosario el Clausura 2026, automáticamente clasificará a la Liga de Ascenso; pero si otro conjunto gana la segunda fase, deberá enfrentar una nueva final nacional, como en los dos campeonatos pasados.

Los partidos de vuelta se disputarán el próximo fin de semana en horario y fecha por definir.

Camino a la Liga de Ascenso