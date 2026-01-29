Puro Deporte

Comparten nuevo video de cómo se verá el futuro estadio más grande de Centroamérica

Observe cómo lucirá el próximo gigante del fútbol en Centroamérica, construido con apoyo de China y pensado para 50.000 personas

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Estadio El Salvador
El video revela detalles de la arquitectura, capacidades y tecnología del nuevo Estadio Nacional salvadoreño, pieza clave de la cooperación China–El Salvador. (Estadios DB/Estadios DB)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEstadioCentroaméricaEl Salvador
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.