Comparten nuevo video de cómo se verá el futuro estadio más grande de Centroamérica

El video revela detalles de la arquitectura, capacidades y tecnología del nuevo Estadio Nacional salvadoreño, pieza clave de la cooperación China–El Salvador.

La Embajada de la República Popular China en El Salvador compartió un nuevo video en sus redes sociales, en el que muestra cómo lucirá el futuro Estadio Nacional de El Salvador, obra que el gobierno salvadoreño proyecta como el recinto de fútbol más grande y moderno de Centroamérica a partir de 2027.

El audiovisual se publicó en la cuenta oficial de Facebook de la embajada, donde la sede diplomática presenta el estadio como un símbolo de cooperación y amistad entre ambos países, dentro de un paquete de cooperación no reembolsable que supera los $500 millones e incluye otras obras de infraestructura.

El nuevo recinto se levanta en Antiguo Cuscatlán, en el área metropolitana de San Salvador, sobre los terrenos de la antigua Escuela Militar, que se trasladó a otra ubicación para liberar el espacio requerido por el proyecto.

Según las proyecciones oficiales, el Estadio Nacional tendrá capacidad para 50.000 aficionados sentados y se inaugurará a mediados de 2027.

El concepto volumétrico se basa en una gran cúpula que envuelve las graderías y funciona como fachada y techo, con un diseño que alude a una gota de agua y a las olas del océano Pacífico, referencias que la parte salvadoreña vincula con la relación histórica del país con la lluvia y el mar.

Los planos incorporan zonas VIP, palcos, espacios para medios de comunicación, áreas para personas con discapacidad, vestuarios y un sistema inteligente de iluminación y seguridad, además de canchas auxiliares y un auditorio, según la información divulgada por el gobierno salvadoreño y reproducida por medios locales e internacionales.

Construcción del estadio más grande de Centroamérica

El estadio se proyecta como nueva casa de la selección nacional de ese país y sede principal de partidos internacionales, pero también como escenario para conciertos, ferias y eventos masivos que buscan reposicionar a San Salvador en el mapa de espectáculos de la región centroamericana.

Las autoridades presentan la obra como un símbolo de modernización deportiva y tecnológica, con el reto de consolidarse como nuevo ícono arquitectónico de la capital y de toda la región centroamericana.