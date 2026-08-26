¿Cómo se siente Ismael Rescalvo? Técnico de Alajuelense responde de una manera impensada

Ismael Rescalvo solo piensa en lograr que Liga Deportiva Alajuelense vuelva a la victoria este miércoles, pues es el único resultado que le sirve.

Ismael Rescalvo dijo el domingo pasado que era normal la reacción de la afición tras la derrota contra San Carlos en el Estadio Alejandro Morera Soto, pues en algunos sectores de las graderías se escuchó el grito de “Fuera Rescalvo”.

El español lo comprende porque bien sabe que así son las aficiones de los equipos grandes y cualquier resultado negativo este miércoles 26 de agosto provocaría más tensión.

Ismael Rescalvo ni siquiera quiere pensar en ese escenario, pero es un hecho que Alajuelense tiene que ganar si es que quiere seguir con vida en la Copa Centroamericana de Concacaf.

¿Cómo se siente el entrenador de los rojinegros? Esa pregunta la recibió en la rueda de prensa previa al partido entre la Liga y el Plaza Amador de Panamá, pactado para las 8:36 p. m. de este miércoles.

“La verdad no pienso en... Soy una persona con muchos defectos, pero tengo una virtud que es ser positivo y optimista. Entonces, hasta que no sucedan las cosas no puedo hablar de ello”, contestó Ismael Rescalvo.

Además, dijo que hay que dejarlos competir, jugar este miércoles y que después del partido ya podrá analizar lo ocurrido.

“Pero no hablemos de algo que no ha pasado y sobre todo de lo negativo. Siempre estamos buscando ver el lado negativo de las cosas. Fútbol es fútbol y nos preparamos para intentar jugar lo mejor posible siempre y poder entregarle a la gente la victoria”, apuntó.

Ismael Rescalvo también dijo que por supuesto entiende el malestar de la afición de la Liga.

“Nosotros somos los primeros responsables de eso y después de haber visto el estadio como estaba el otro día lleno, animando a su equipo qué podemos pedirles, nada más. Tenemos que ganar y respecto a otro día como dije, hay que pedirle disculpas a la gente.

”Entendemos el malestar, lo aceptamos, lo compartimos y este miércoles intentaremos darles una alegría, que es nuestro objetivo como club y como equipo”, destacó.

Además, comentó que pretende que Alajuelense sea un equipo ambicioso, con carácter, con mentalidad ganadora y que este miércoles se enfrentarán a un rival que lo está haciendo muy bien, tanto en el torneo local en Panamá como en la Copa Centroamericana.

“Sabíamos que en este partido nos íbamos a jugar la clasificación, porque entendíamos cómo iba el grupo, que se iba a definir todo en la última jornada. Lo importante es que dependíamos de nosotros mismos para poder superar el grupo y vamos a buscar hacer un gran partido”, manifestó Ismael Rescalvo.

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