Puro Deporte

¿Cómo se siente Ismael Rescalvo? Técnico de Alajuelense responde de una manera impensada

Ismael Rescalvo tiene muy claro lo que representa el partido de este miércoles para Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Añadir La Nación como fuente preferida en
Ismael Rescalvo solo piensa en lograr que Liga Deportiva Alajuelense vuelva a la victoria este miércoles, pues es el único resultado que le sirve.
Ismael Rescalvo solo piensa en lograr que Liga Deportiva Alajuelense vuelva a la victoria este miércoles, pues es el único resultado que le sirve. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseIsmael RescalvoCopa CentroamericanaCopa Centroamericana de ConcacafAlajuelense vs Plaza Amador
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.