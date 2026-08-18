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¿Cómo está Luis Díaz tras la lesión? Esto se sabe sobre el futbolista

Luis Díaz se lesionó en plena pretemporada con Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense partido ante Puntarenas FC, jornada 4
Liga Deportiva Alajuelense pronto tendrá una 'cara nueva' de lleno con el equipo. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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