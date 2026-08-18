¿Cómo está Luis Díaz tras la lesión? Esto se sabe sobre el futbolista

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Liga Deportiva Alajuelense pronto tendrá una 'cara nueva' de lleno con el equipo.

Luis Díaz fue anunciado como refuerzo de Liga Deportiva Alajuelense el pasado 27 de mayo, tras firmar un contrato por un año con los manudos.

Un mes después, el 24 de junio, el jugador ingresó al quirófano para someterse a una operación en el tobillo.

Ese día, la oficina de comunicación de Alajuelense informó que luego de recibir un fuerte trauma, producto de una jugada accidental durante un entrenamiento, Luis Díaz presentó una ruptura de ligamentos en el tobillo.

Además, indicó que el tiempo estimado de recuperación se determinaría de acuerdo con su evolución. Aunque no lo hicieron público, se estimaba que el jugador podría ameritar entre dos y tres meses para estar listo y a disposición de Ismael Rescalvo.

¿Qué ha pasado con Luis Díaz? La Nación le hizo esa pregunta a Carlos Vela y el gerente deportivo del club brindó una actualización sobre el jugador.

Luis Díaz se sometió a una operación en el tobillo el pasado 25 de junio. (Foto: prensa LDA. /Foto: prensa LDA.)

“Luis está cada vez más cerca, nos alegra mucho. Yo calculo que en un par de semanas más o menos lo vamos a tener de regreso y es una carta más en el ataque.

”Creo que entre más variantes tenga Ismael es mejor para el equipo, fortalece la competencia interna y Luis está muy entusiasmado con la idea de volver y de estar tan cerca”, afirmó Carlos Vela.

Luis Díaz militó la pasada campaña con Sporting FC, tras un paso por Saprissa. Además, el futbolista cuenta con experiencia en la Major League Soccer (MLS).

Por las palabras de Carlos Vela, el jugador ya estaría disponible a partir de setiembre, tal y como lo había contemplado el departamento médico del club cuando se produjo la lesión.

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