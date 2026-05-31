Colombia vs. Costa Rica: Celso Borges recluta a Christian Bolaños; imagínese las historias que saldrán al aire

Después de las vacaciones en Europa, Celso Borges retoma su proyecto 'Qué parida' en Youtube y Twich, en partidos de la Selección de Costa Rica.

Celso Borges y Christian Bolaños tienen gratos y duros recuerdos con la Selección de Costa Rica; así que es un hecho de que no les faltarán temas de conversación que pueden resultar más que interesantes, en las que revivirá la famosa frase: ¡Qué parida!

El capitán de Liga Deportiva Alajuelense difundió un video en sus redes sociales con una invitación especial, de cara al partido amistoso de este lunes entre Colombia y Costa Rica.

Así como ya lo ha hecho en otros encuentros de la Tricolor, el mediocampista se sentará frente al televisor y comentará la previa, el juego y las conclusiones, en vivo en Youtube y en Twich.

Igual que en las emisiones pasadas, estará acompañado por el periodista Luis Enrique Bolaños y por otro invitado especial, que en este caso es Christian Bolaños.

Al espacio no podía ponerle otro nombre que una frase espontánea y muy representativa que brindó en unas declaraciones tras la clasificación a Brasil 2014, cuando pronunció su famoso: “Qué parida”.

En la invitación para este lunes, dijo que vuelve el show, a partir de las 4 p. m., una hora antes de que empiece el partido en Bogotá.

“Será en los canales de ‘Qué parida’ en Youtube y Twich y vamos a estar en vivo también en Burger Shop, en +Pádel, en el mejor club de pádel en el país, en Lindora. Vamos a estar con Luis Enrique Bolaños tirando datos y con un invitado muy especial que es el señor Christian Bolaños. Así que ya saben, pura vida, qué parida” apuntó Celso Borges.