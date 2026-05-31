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Colombia vs. Costa Rica: Celso Borges recluta a Christian Bolaños; imagínese las historias que saldrán al aire

Celso Borges tiene una invitación especial de cara al partido amistoso entre Colombia y la Selección de Costa Rica

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Por Fanny Tayver Marín
Celso Borges
Después de las vacaciones en Europa, Celso Borges retoma su proyecto 'Qué parida' en Youtube y Twich, en partidos de la Selección de Costa Rica. (Instagram/Instagram)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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